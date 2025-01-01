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Jardim Guaranhuns

Homem é morto a tiros dentro de casa em Vila Velha

Família acredita que a motivação do assassinato pode ter a ver com o tráfico de drogas na região de Jardim Guaranhus. Roberto de Sousa Fagundes tinha 45 anos e trabalhava com reciclagem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2025 às 17:01

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 17:01

Roberto de Sousa Fagundes foi morto em Jardins Guaranhus, em Vila Velha
Roberto de Sousa Fagundes foi morto em Jardins Guaranhus, em Vila Velha Crédito: Reprodução TV Gazeta
Um homem de 45 anos foi morto a tiros dentro de casa, no bairro Jardim Guaranhuns, em Vila Velha. A vítima foi identificada como Roberto de Sousa Fagundes. O crime aconteceu por volta das 8 horas, desta quarta-feira (1º). 
Testemunhas disseram à Polícia Militar que os disparos foram efetuados por dois indivíduos, que fugiram em seguida. A guarnição realizou buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. Segundo a nota da corporação, a vítima foi encontrada sentada no sofá.
Familiares de Roberto, que não quiseram gravar entrevista, disseram à TV Gazeta que a motivação do assassinato pode ter relação com o tráfico de drogas na região. Eles contaram que Roberto era usuário de drogas, trabalhava com reciclagem e não tinha envolvimento com o tráfico.
O caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. A Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido.
A Polícia Civil destacou que informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações.
Com informações de Quézia Prado, da TV Gazeta.

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