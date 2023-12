Homem é morto a tiro e jovem leva coronhada no rosto na Serra

A mulher de 18 anos contou à polícia que foi acordada com o golpe desferido por um suspeito, que depois atirou e matou o homem que estava com ela

Um homem foi morto e uma jovem, de 18 anos, levou uma coronhada no rosto depois que um suspeito, ainda não identificado, entrou na casa onde estava o casal na noite de segunda-feira (15), no bairro Lagoa de Jacaraípe, na Serra .

A Polícia Militar foi acionada, foi ao local, onde foi informada por vizinhos que a jovem teria sido socorrida por um carro particular até a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia, no mesmo município.

Em conversa com os policiais, ela contou que estava na praia de Jacaraípe, em uma localidade conhecida como Barrote, acompanhada pelo homem. Por volta das 17h, eles foram para a casa dela e dormiram. A jovem relatou que foi acordada com uma coronhada no rosto desferida pelo suspeito, que depois atirou contra o companheiro dela. Em seguida, ele fugiu. A vítima não soube informar como o suspeito entrou na casa, bem como a motivação do crime.