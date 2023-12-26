Homem é morto a tiro e jovem leva coronhada no rosto na Serra

Em conversa com os policiais, ela contou que estava na praia de Jacaraípe, em uma localidade conhecida como Barrote, acompanhada pelo homem. Por volta das 17h, eles foram para a casa dela e dormiram. A jovem relatou que foi acordada com uma coronhada no rosto desferida pelo suspeito, que depois atirou contra o companheiro dela. Em seguida, ele fugiu. A vítima não soube informar como o suspeito entrou na casa, bem como a motivação do crime.