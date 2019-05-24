Homem é morto a pauladas em Linhares

De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local, o Corpo de Bombeiros prestava os primeiros atendimentos. No entanto, José Giovane já estava morto. Os golpes contra a vítima foram concentrados na região da cabeça. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já foi liberado pela família.