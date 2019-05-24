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Violência

Homem é morto a pauladas em Linhares

José Giovane dos Santos foi brutalmente assassinado no bairro São José, na noite desta quinta-feira (23). É o sexto homicídio neste mês de maio na cidade

Publicado em 

24 mai 2019 às 13:30

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 13:30

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 49 anos foi morto a pauladas em Linhares, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (23). O crime aconteceu no bairro São José, por volta das 21 horas. José Giovane dos Santos é a sexta vítima de homicídio neste mês de maio no município.
De acordo com a Polícia Militar, quando os policiais chegaram no local, o Corpo de Bombeiros prestava os primeiros atendimentos. No entanto, José Giovane já estava morto. Os golpes contra a vítima foram concentrados na região da cabeça. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares e já foi liberado pela família.
Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi preso até o momento e que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Homem é morto a pauladas em Linhares

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