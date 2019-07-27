Homem é esfaqueado por causa de dívida trabalhista em Castelo

Um homem de 51 anos foi esfaqueado na manhã deste sábado (27) em Castelo, no Sul do Estado. A motivação seria uma dívida trabalhista. O agressor fugiu e não foi encontrado até o momento. A vítima atua no ramo de plotagem de veículos.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi procurar a vítima para receber R$ 500,00. A vítima contou que estava disposta acertar o valor, mas foi surpreendido pelo suspeito que o atingiu com um golpe de faca no braço.
A vítima foi levada para a Santa Casa Castelense onde foi medicado e liberado. A polícia acredita que o suspeito tenha fugido da cidade, mas as buscas continuam. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.