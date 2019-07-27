Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
R$ 500

Homem é esfaqueado por causa de dívida trabalhista em Castelo

O agressor fugiu e não foi encontrado até o momento

Publicado em 

27 jul 2019 às 16:55

Publicado em 27 de Julho de 2019 às 16:55

Vítima foi levada para a Santa Casa de Castelo Crédito: Divulgação Santa Casa
Um homem de 51 anos foi esfaqueado na manhã deste sábado (27) em Castelo, no Sul do Estado. A motivação seria uma dívida trabalhista. O agressor fugiu e não foi encontrado até o momento. A vítima atua no ramo de plotagem de veículos.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi procurar a vítima para receber R$ 500,00. A vítima contou que estava disposta acertar o valor, mas foi surpreendido pelo suspeito que o atingiu com um golpe de faca no braço.
A vítima foi levada para a Santa Casa Castelense onde foi medicado e liberado. A polícia acredita que o suspeito tenha fugido da cidade, mas as buscas continuam. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Castelo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Com curadoria de Ailton Krenak, exposição “Você Já Escutou a Terra?” tem experiência imersiva
Sucesso na COP 30, exposição chega ao ES com entrada gratuita
Imagem de destaque
Tarot semanal: previsão para os signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados