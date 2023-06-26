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Região Serrana

Homem é encontrado morto no Centro de Santa Maria de Jetibá

Corpo não apresentava sinais de violência, segundo a Polícia Civil. Somente a perícia vai apontar a causa da morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jun 2023 às 18:33

Publicado em 26 de Junho de 2023 às 18:33

Um homem de 58 anos foi encontrado morto em frente a uma loja no Centro de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). A Polícia Civil informou que a vítima não apresentava sinais de violência e que somente a perícia vai apontar a causa da morte.
Um funcionário do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, que preferiu não se identificar, afirmou que o homem vivia em situação de rua e era atendido diariamente pelo órgão.
Corpo foi encontrado em frente a uma loja no Centro de Santa Maria de Jetibá
Corpo foi encontrado em frente a uma loja no Centro de Santa Maria de Jetibá Crédito: Leitor | A Gazeta
A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada para atender a ocorrência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SamuU/192) também esteve no local, onde constatou o óbito da vítima. O nome do homem não foi divulgado.
A Polícia Civil fez a remoção do corpo e vai investigar a causa da morte.

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