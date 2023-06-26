Homem é encontrado morto no Centro de Santa Maria de Jetibá

Um homem de 58 anos foi encontrado morto em frente a uma loja no Centro de Santa Maria de Jetibá, na região Serrana do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (26). A Polícia Civil informou que a vítima não apresentava sinais de violência e que somente a perícia vai apontar a causa da morte.
Um funcionário do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) do município, que preferiu não se identificar, afirmou que o homem vivia em situação de rua e era atendido diariamente pelo órgão.
A Polícia Militar foi a primeira a ser acionada para atender a ocorrência. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SamuU/192) também esteve no local, onde constatou o óbito da vítima. O nome do homem não foi divulgado.
A Polícia Civil fez a remoção do corpo e vai investigar a causa da morte.