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Noroeste do ES

Homem é encontrado morto dentro de casa em Colatina e suspeito é preso

Vítima apresentava um ferimento na cabeça decorrente de uma paulada desferida por outra pessoa; crime ocorreu na noite deste domingo (3)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2023 às 16:20

Publicado em 04 de Dezembro de 2023 às 16:20

Um homem de 59 anos foi encontrado morto com um ferimento no rosto dentro de sua residência na localidade de Boapaba, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (3). Segundo informações divulgadas pelo capitão da Polícia Militar da cidade, Carlos Balbino, a vítima, identificada como José Nilton André, foi encontrada já sem vida, em cima da cama, pelo próprio irmão, que acionou a corporação. 
Aos policiais, o irmão de José contou que a vítima tinha o hábito de receber e acolher pessoas em situação de rua em casa, onde oferecia comida e um local para dormir.
Em nota, a PM informou que uma botija de gás teria sido roubada da residência de José após ele ter sido encontrado morto. 

Suspeito preso

Segundo Carlos Balbino, o suspeito do crime, um homem de 35 anos, foi localizado e preso na tarde desta segunda-feira (4) na zona rural de São Roque do Canaã. À polícia, ele relatou que após um desentendimento, golpeou a vítima com um pedaço de madeira na cabeça. 
O corpo de José foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina.

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