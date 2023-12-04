Homem é encontrado morto dentro de casa em Colatina e suspeito é preso

Um homem de 59 anos foi encontrado morto com um ferimento no rosto dentro de sua residência na localidade de Boapaba, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo, na noite deste domingo (3). Segundo informações divulgadas pelo capitão da Polícia Militar da cidade, Carlos Balbino, a vítima, identificada como José Nilton André, foi encontrada já sem vida, em cima da cama, pelo próprio irmão, que acionou a corporação.

Aos policiais, o irmão de José contou que a vítima tinha o hábito de receber e acolher pessoas em situação de rua em casa, onde oferecia comida e um local para dormir.

Em nota, a PM informou que uma botija de gás teria sido roubada da residência de José após ele ter sido encontrado morto.

Suspeito preso

Segundo Carlos Balbino, o suspeito do crime, um homem de 35 anos, foi localizado e preso na tarde desta segunda-feira (4) na zona rural de São Roque do Canaã. À polícia, ele relatou que após um desentendimento, golpeou a vítima com um pedaço de madeira na cabeça.