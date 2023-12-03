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Domingo violento

Dois homens são assassinados em casa e dentro de carro em Linhares

Corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal (SML); casos estão sendo investigados pela DHPP do município e nenhum suspeito foi preso
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

03 dez 2023 às 19:38

Publicado em 03 de Dezembro de 2023 às 19:38

Vítima de crime no bairro Interlagos foi encontrada dentro de carro
Vítima de crime no bairro Interlagos foi encontrada dentro de carro Crédito: Divulgação/PMES
Linhares, no Norte do Espírito Santo, registrou dois assassinatos até a tarde deste domingo (3). Segundo a Polícia Militar, o primeiro crime foi registrado durante a manhã, quando um homem, que não teve a identidade revelada, foi encontrado morto em uma casa na localidade de Pontal do Ouro, e o segundo foi à tarde: um indivíduo, identificado como Hiago de Moura Pereira, foi assassinado dentro de um carro no bairro Interlagos. 

No interior

A PM informou que foi acionada por uma mulher que é dona do imóvel, em Pontal do Ouro, onde a vítima morava de aluguel. Em relato aos militares, ela disse desconhecer o inquilino e que havia alugado o local para um homem responsável por uma obra de calçamento que ocorre na região de Barra do Chumbado. O indivíduo foi encontrado na porta que dá acesso à cozinha e havia uma marca de tiro na cabeça.
Não há mais informações sobre como o crime aconteceu, quem seria o autor e qual a motivação do assassinato.

Bairro Interlagos

A PM foi acionada para uma ocorrência de homicídio por arma de fogo na rua Martin Afonso de Souza. O corpo da vítima estava no interior de um Volkswagen Gol branco. A corporação informou que Hiago sofreu quatro disparos na região da cabeça. A morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). 

O que diz a Polícia Civil

Em nota, a corporação informou que os casos estão sendo investigados pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares. Os corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) do município para passarem pelo processo de necropsia.
“Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações”, disse a PC.

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