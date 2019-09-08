Homem é encontrado morto com fio enrolado no pescoço em Cariacica

Local onde corpo foi encontrado Crédito: Isaac Ribeiro

polícia foi encontrado morto em um terreno baldio às margens da Rua 43 no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã deste domingo (08). Um homem ainda não identificado pelafoi encontrado morto em um terreno baldio às margens da Rua 43 no bairro Nova Rosa da Penha, em, na manhã deste domingo (08).

De acordo com a polícia, o corpo apresentava marcas de tortura como um fio enrolado ao pescoço e perfurações de arma de fogo na cabeça. O corpo foi encaminhado para o DML, em Vitória.

Moradores relataram que diariamente acontecem tiroteios entre traficantes que agem na região. O motivo é disputa por pontos de comércio de drogas nos bairros do entorno.

O assassinato será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.

TIROTEIO NA SERRA

Um jovem de 18 anos ficou ferido com 18 tiros durante um tiroteio no bairro São Marcos 2, em Serra-Sede. A tentativa de assassinato aconteceu às 13h45 deste sábado (07) na Rua 03.