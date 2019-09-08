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Sinais de tortura

Homem é encontrado morto com fio enrolado no pescoço em Cariacica

O corpo, ainda não identificado, foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) em Vitória
Isaac Ribeiro

Isaac Ribeiro

Publicado em 

08 set 2019 às 16:38

Publicado em 08 de Setembro de 2019 às 16:38

Local onde corpo foi encontrado Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem ainda não identificado pela polícia foi encontrado morto em um terreno baldio às margens da Rua 43 no bairro Nova Rosa da Penha, em Cariacica, na manhã deste domingo (08).
De acordo com a polícia, o corpo apresentava marcas de tortura como um fio enrolado ao pescoço e perfurações de arma de fogo na cabeça. O corpo foi encaminhado para o DML, em Vitória.
Moradores relataram que diariamente acontecem tiroteios entre traficantes que agem na região. O motivo é disputa por pontos de comércio de drogas nos bairros do entorno.
O assassinato será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
TIROTEIO NA SERRA
Um jovem de 18 anos ficou ferido com 18 tiros durante um tiroteio no bairro São Marcos 2, em Serra-Sede. A tentativa de assassinato aconteceu às 13h45 deste sábado (07) na Rua 03.
A polícia informou que o homem baleado foi socorrido com vida para um hospital da região. O caso será investigado pela DHPP Serra.

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