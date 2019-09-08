Homem é encontrado morto com fio enrolado no pescoço em Cariacica

De acordo com a polícia, o corpo apresentava marcas de tortura como um fio enrolado ao pescoço e perfurações de arma de fogo na cabeça. O corpo foi encaminhado para o DML, em Vitória.
Moradores relataram que diariamente acontecem tiroteios entre traficantes que agem na região. O motivo é disputa por pontos de comércio de drogas nos bairros do entorno.
O assassinato será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.
TIROTEIO NA SERRA
Um jovem de 18 anos ficou ferido com 18 tiros durante um tiroteio no bairro São Marcos 2, em Serra-Sede. A tentativa de assassinato aconteceu às 13h45 deste sábado (07) na Rua 03.
A polícia informou que o homem baleado foi socorrido com vida para um hospital da região. O caso será investigado pela DHPP Serra.