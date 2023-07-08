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Autuado em flagrante

Homem é detido com espingarda e cachorro no porta-malas em Castelo

Motorista, que confessou que havia usado drogas, disse aos policiais que estava na região para caçar

Publicado em 08 de Julho de 2023 às 16:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jul 2023 às 16:42
Homem é detido com espingarda e cachorro no porta-malas em Castelo
Cachorro foi encontrado no porta-malas após abordagem policial e seria usado para ajudar na caça. Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Um homem foi detido com uma espingarda, munições e um cachorro no porta-malas de um carro, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (7) e, aos policiais, o indivíduo informou que estava no local para caçar por hobby.
O carro estava em uma estrada de chão na localidade de Lembrança. De acordo com informações do Boletim Unificado (BU), uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento na região, quando avistou o carro estacionado de forma irregular e abordou o motorista.
Os policiais perceberam que o homem estava com dificuldade para falar e, ao ser questionado, ele informou aos agentes que tinha usado cocaína e estava no local para caçar. Após uma revista, os policiais encontraram uma espingarda, uma bucha de cocaína, munições e o cachorro no porta-malas, que seria usado para auxiliar na caça.
O homem, que também levava um celular e pouco mais de R$ 700 em espécie,  foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o cachorro, que estava bem, foi entregue à esposa do suspeito.
De acordo com a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por posse de entorpecente para uso pessoal e por porte ilegal de arma de fogo. Como não pagou a fiança, ele foi encaminhado para o sistema prisional, onde vai passar por audiência de custódia.

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