Homem é detido com espingarda e cachorro no porta-malas em Castelo

Cachorro foi encontrado no porta-malas após abordagem policial e seria usado para ajudar na caça. Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Um homem foi detido com uma espingarda, munições e um cachorro no porta-malas de um carro, na zona rural de Castelo, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (7) e, aos policiais, o indivíduo informou que estava no local para caçar por hobby.

O carro estava em uma estrada de chão na localidade de Lembrança. De acordo com informações do Boletim Unificado (BU), uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento na região, quando avistou o carro estacionado de forma irregular e abordou o motorista.

Os policiais perceberam que o homem estava com dificuldade para falar e, ao ser questionado, ele informou aos agentes que tinha usado cocaína e estava no local para caçar. Após uma revista, os policiais encontraram uma espingarda, uma bucha de cocaína, munições e o cachorro no porta-malas, que seria usado para auxiliar na caça.

O homem, que também levava um celular e pouco mais de R$ 700 em espécie, foi encaminhado à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, enquanto o cachorro, que estava bem, foi entregue à esposa do suspeito.