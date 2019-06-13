Homem é detido após agredir cachorro a pauladas na Serra

Um homem foi detido após agredir um cachorro a pauladas em uma área de mata, no bairro Serra Dourada II, na Serra, durante a manhã desta quinta-feira (13). Uma testemunha gravou toda a ação do criminoso, mas o vídeo não será publicado pela reportagem por conter cenas fortes.
Nas imagens, é possível ver o animal latindo. O homem chega com um pedaço de madeira em mãos e desfere golpes contra o cachorro. Não satisfeito com a agressão, ele ainda tenta enforcar o animal. A testemunha que grava o vídeo pediu para o acusado parar de agredir o animal, mas o pedido não foi atendido.
Após as agressões, o animal foi socorrido e levado para uma clínica veterinária em Porto Canoa, na Serra. Ele passa bem e não corre risco de vida.
AUTUADO
O homem foi detido e conduzido à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por maus tratos aos animais. Ele assinou um Termo Circunstanciado e foi liberado. O caso será encaminhado para a Delegacia de Crimes Ambientais para apuração do caso.
CPI DOS MAUS TRATOS
Ao Gazeta Online, a deputada Janete de Sá, que é presidente da CPI Contra Maus-Tratos aos Animais, contou que ficou ciente do vídeo e que já tomou previdências. "Nós pedimos ao delegado para podermos dar prosseguimento na investigação para que denunciemos ao Ministério Público por maus-tratos", disse a deputada.
Janete ainda disse que vai instaurar uma CPI na próxima quarta-feira (19), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. "Eu já entrei em contato com as direções das comissões pra poder convocar o agressor", finalizou.