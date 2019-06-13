Homem é detido após agredir cachorro a pauladas na Serra

Um homem foi detido após agredir um cachorro a pauladas em uma área de mata, no bairro, na, durante a manhã desta quinta-feira (13). Uma testemunha gravou toda a ação do criminoso, mas o vídeo não será publicado pela reportagem por conter cenas fortes.

Nas imagens, é possível ver o animal latindo. O homem chega com um pedaço de madeira em mãos e desfere golpes contra o cachorro. Não satisfeito com a agressão, ele ainda tenta enforcar o animal. A testemunha que grava o vídeo pediu para o acusado parar de agredir o animal, mas o pedido não foi atendido.