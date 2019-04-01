Homem é detido acusado de se masturbar na frente de crianças em Camburi

Caso aconteceu na areia da Praia de Camburi. O homem foi detido Crédito: Fernando Madeira

Um homem, de 40 anos, foi detido pela Polícia Militar, na tarde deste domingo (31), acusado de se masturbar na frente de duas crianças, na orla da Praia de Camburi, em Vitória.

O caso aconteceu por volta das 16 horas. De acordo com um corretor de imóveis, 33, ele estava com a mulher no Parque Botânico Vale, quando decidiram ir até a praia para que a filha, de 7 anos, e a amiga dela, de 8 anos, pudessem brincar na água.

O corretor relata que o homem estava a menos de 10 metros das crianças enquanto se masturbava. Ele estava sentado em uma caixa de isopor e olhava as meninas enquanto elas iam em direção ao mar. "Ele estava fazendo isso a luz do dia. É uma coisa que não dá para acreditar, que o ser humano chegou a este ponto", disse.

O pai da criança contou que não aguentou o que viu e foi até o suspeito tirar satisfação. Quando chegou lá, viu uma cena que não sai de sua mente. "Quando percebeu a minha presença, ele abaixou a blusa na tentativa de disfarçar o que estava fazendo. Eu levantei a camisa dele e quando olhei, ele estava com o órgão para fora", destacou, perplexo.

A mãe da menina, 32, que também é corretora, contou que assim que ela e o marido identificaram a ação do suspeito, tirou as crianças de lá. "Eu tirei imediatamente as meninas de lá. Meu marido foi até ele e o segurou até a PM chegar", pontuou.

Pai registra boletim de ocorrência contra homem que se masturbou na frente da filha e sobrinha na praia de Camburi Crédito: Carlos Alberto Silva

A Polícia Militar foi acionada e chegou em 10 minutos. "Depois que fui lá e segurei ele, chamei a polícia imediatamente. Algumas pessoas começaram a perceber a movimentação e se aproximar. Eu tentei não chamar muita atenção porque quem passava lá poderia tentar bater nele", disse.

O pai da garota contou ainda que o suspeito dizia que não repetiria a ação. "Quando a polícia chegou, ele começou a gritar pedindo desculpa e dizendo que não iria mais fazer isso. Repetia várias vezes que não faria mais", destacou.

O suspeito foi levado por policiais militares à 1ª Delegacia Regional de Vitória. A família também esteve na delegacia para prestar depoimento. "Eu já tinha muita atenção com minha filha, agora tem que ser cuidado redobrado. A gente não sabe quem está ao nosso lado", desabafou o pai.

Após prestar depoimento, o suspeito assinou um Termo Circunstanciado (TC) por ato obsceno e foi liberado.







