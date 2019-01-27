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Vale Encantado

Homem é baleado no pé durante assalto em Vila Velha

À polícia, a vítima contou que tinha saído da casa da namorada, quando foi surpreendida por dois criminosos; ninguém foi detido

Publicado em 26 de Janeiro de 2019 às 21:06

Publicado em 

26 jan 2019 às 21:06
Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o crime Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo
Um rapaz foi baleado no pé após um assalto ocorrido na tarde deste sábado (26), por volta das 13 horas, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.
À polícia, a vítima contou que tinha saído da casa da namorada, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles atirou contra o rapaz. 
A dupla fugiu, levando um celular e uma quantia e R$ 300 em dinheiro. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos.

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