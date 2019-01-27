Homem é baleado no pé durante assalto em Vila Velha

Policiais do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigam o crime Crédito: Marcos Fernandez/Arquivo

Um rapaz foi baleado no pé após um assalto ocorrido na tarde deste sábado (26), por volta das 13 horas, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.

À polícia, a vítima contou que tinha saído da casa da namorada, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles atirou contra o rapaz.

A dupla fugiu, levando um celular e uma quantia e R$ 300 em dinheiro. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.