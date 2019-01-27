Homem é baleado no pé durante assalto em Vila Velha

Um rapaz foi baleado no pé após um assalto ocorrido na tarde deste sábado (26), por volta das 13 horas, no bairro Vale Encantado, em Vila Velha.
À polícia, a vítima contou que tinha saído da casa da namorada, quando foi surpreendido por dois criminosos. Um deles atirou contra o rapaz.
A dupla fugiu, levando um celular e uma quantia e R$ 300 em dinheiro. A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Antônio Bezerra de Faria.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso foi atendido pelo plantão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Até o momento, nenhum suspeito do crime foi detido. O caso seguirá sob investigação da Polícia Civil.
Outras informações não serão passadas, no momento, para não atrapalhar as investigações. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e o anonimato são garantidos.