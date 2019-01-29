Homem é baleado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Segundo a, a vítima informou aos militares que estava próximo à Linha Vermelha quando foi baleado e conseguiu fugir com um ferimento no abdômen, até chegar ao ponto de ônibus do Mercado da Pedra, no bairro Guandu. A vítima foi socorrida peloe encaminhada à Santa Casa, onde segue internada sob escolta. Foi constatado que o baleado possui um mandado de prisão em aberto.