Homem é baleado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Vários tiros assustaram quem passou pelo Centro da cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, na tarde desta terça-feira (29). Um jovem, que não teve o nome relado pela polícia, foi ferido por tiros. Ele foi atingido e, mesmo machucado, correu para pedir ajuda em um ponto de ônibus.
O crime aconteceu por volta das 15h30, na Linha Vermelha, região central do município utilizada para estacionamento de veículos. Populares contaram que dois homens armados em uma moto passaram atirando contra o rapaz, que passava pelo local a pé.
Segundo a Polícia Militar, a vítima informou aos militares que estava próximo à Linha Vermelha quando foi baleado e conseguiu fugir com um ferimento no abdômen, até chegar ao ponto de ônibus do Mercado da Pedra, no bairro Guandu. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada à Santa Casa, onde segue internada sob escolta. Foi constatado que o baleado possui um mandado de prisão em aberto.