Homem é baleado na barriga na frente da mulher em Sooretama

Vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman

Um homem de 35 anos foi baleado na barriga na frente da mulher, na localidade de Barra do Chumbado, zona rural de Sooretama , região Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (15). A vítima foi socorrida e levada a um hospital da região.

De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu a informação que uma pessoa havia sido atingida por um disparo de arma de fogo e seguiu para o local, acompanhada de uma ambulância do Pronto-Atendimento de Sooretama.

No caminho, os militares encontraram um veículo em que os ocupantes contaram que socorriam a vítima. O homem foi colocado na ambulância e encaminhado para o PA, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, ele foi transferido para o Hospital Geral de Linhares (HGL).

Ainda segundo a PM, populares disseram que a vítima foi baleada na frente da mulher. O suspeito teria chegado na residência onde o homem morava com um Fiat Uno, de cor verde, e chamado pelo nome dele. A vítima já havia sido ameaçada de morte e tentou se esconder na casa, mas foi perseguida. O acusado entrou no local, encontrou o homem e atirou, acertando a barriga. Em seguida, o criminoso fugiu.