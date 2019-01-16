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Violência

Homem é baleado na barriga na frente da mulher em Sooretama

Tentativa de homicídio aconteceu em Barra do Chumbado, zona rural do município. Vítima foi socorrida e encaminhada a um hospital de Linhares

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 14:37

Publicado em 

16 jan 2019 às 14:37
Vítima foi socorrida para o Hospital Geral de Linhares (HGL) Crédito: Amabily Caliman
Um homem de 35 anos foi baleado na barriga na frente da mulher, na localidade de Barra do Chumbado, zona rural de Sooretama, região Norte do Estado. A tentativa de homicídio aconteceu na noite desta terça-feira (15). A vítima foi socorrida e levada a um hospital da região.
De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição recebeu a informação que uma pessoa havia sido atingida por um disparo de arma de fogo e seguiu para o local, acompanhada de uma ambulância do Pronto-Atendimento de Sooretama.
No caminho, os militares encontraram um veículo em que os ocupantes contaram que socorriam a vítima. O homem foi colocado na ambulância e encaminhado para o PA, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, ele foi transferido para o Hospital Geral de Linhares (HGL).
Ainda segundo a PM, populares disseram que a vítima foi baleada na frente da mulher. O suspeito teria chegado na residência onde o homem morava com um Fiat Uno, de cor verde, e chamado pelo nome dele. A vítima já havia sido ameaçada de morte e tentou se esconder na casa, mas foi perseguida. O acusado entrou no local, encontrou o homem e atirou, acertando a barriga. Em seguida, o criminoso fugiu.
Em nota, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento e que o crime segue sob investigação da Delegacia de Polícia de Sooretama. Denúncias podem ser feitas por meio do telefone do Disque-Denúncia 181 ou pelo site disquedenuncia181.es.gov.br.

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