Homem é baleado e outro acaba preso após confronto com a PM em Vitória

A Polícia ocupou regiões do Morro da Piedade, em Vitória, após o confronto desta manhã Crédito: Fernando Madeira

Um homem foi baleado e outro acabou preso durante um confronto com a Polícia Militar, no bairro Piedade, em Vitória , na manhã desta segunda-feira (26).

De acordo com a PM, durante patrulhamento na região, militares se depararam com cinco suspeitos, sendo que um atirou contra os policiais. A equipe revidou e, neste momento, um deles acabou atingido. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel (Samu) ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, na Capital.

Outro envolvido na troca de tiros foi detido em posse de uma pistola calibre 9mm. Com o apoio do cão, foram localizados os seguintes materiais na região: um carregador 9mm, 11 munições 9mm, seis rádios comunicadores, seis bases de rádio comunicadores, quatro celulares, uma balança de precisão, 13 pinos de cocaína, cinco unidades de haxixe, uma bucha de maconha 43 pedras de crack e R$ 20. A ocorrência foi entregue na 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Material apreendido no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia MilitarDivulgação | Polícia Militar

Conforme explicou a capitão Bortoluzzi, da Polícia Militar, ao repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, a equipe de policiamento a pé realizava patrulhamento na região, quando se deparou com os suspeitos armados e com drogas. Ao verem os policiais, eles tentaram fugir pulando muros e atirando contra os militares.

"Houve o confronto, que foi revidado. Temos informações que mais pessoas estavam nessa localidade. Dois indivíduos que estavam em ato criminoso, um com posse de armamento de calibre restrito e outro com material entorpecente, foram detidos. A gente acredita que aquele é um ponto de movimentação de entorpecentes, inclusive havia balança de precisão, materiais, por exemplo, um liquidificador no local que não aparentava ser para uso doméstico. Então há indícios de que sim, poderia ser um local utilizado para isso", explicou a capitão.

A Polícia Civil disse que a ocorrência está em processo de confecção pela PM para posterior ser encaminhado ao plantão vigente da delegacia. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, é que haverá mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.