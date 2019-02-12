Homem é assassinato com nove tiros em Linhares

Washington de 23 anos foi morto com nove tiros em Linhares Crédito: Ariele Rui

Linhares, no Norte do Estado, foram surpreendidos com um crime. Caído na calçada da Rua Canela, estava o corpo de um homem, vítima de nove disparos de arma de fogo. Sem documentos, ele foi identificado em um primeiro momento apenas como Washington, de 23 anos. Por volta das 13h desta segunda-feira (11), em plena hora de almoço, os moradores do bairro Movelar, em, nodo Estado, foram surpreendidos com um crime. Caído na calçada da Rua Canela, estava o corpo de um homem, vítima de nove disparos de arma de fogo. Sem documentos, ele foi identificado em um primeiro momento apenas como Washington, de 23 anos.

Polícia Militar, o jovem provavelmente estava sentado em uma mureta que dividia a calçada entre duas casas quando foi morto. Acionada, a perícia da Polícia Civil disse que ele sofreu 12 perfurações, entre entrada e saída das balas: seis na cabeça, duas no peito, uma nas costas, duas no braço esquerdo e uma na mão direita. Segundo a, o jovem provavelmente estava sentado em uma mureta que dividia a calçada entre duas casas quando foi morto. Acionada, a perícia dadisse que ele sofreu 12 perfurações, entre entrada e saída das balas: seis na cabeça, duas no peito, uma nas costas, duas no braço esquerdo e uma na mão direita.

Testemunhas disseram que os autores do crime chegaram ao local em uma caminhonete carregada com grades de bebida e que estes conversaram com a vítima antes de efetuar os disparos. Apesar de presenciarem a cena, os moradores de Movelar não souberam informar quem poderia ter atirado e tampouco a motivação.

Os vizinhos também contaram que o rapaz morou na região por um tempo e que atualmente vivia em outro local. Antes de se dirigir para a calçada onde foi alvejado, ele também teria deixado encostada uma bicicleta azul, no outro lado da rua.