Homem é assassinato com nove tiros em Linhares

Por volta das 13h desta segunda-feira (11), em plena hora de almoço, os moradores do bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Estado, foram surpreendidos com um crime. Caído na calçada da Rua Canela, estava o corpo de um homem, vítima de nove disparos de arma de fogo. Sem documentos, ele foi identificado em um primeiro momento apenas como Washington, de 23 anos.
Segundo a Polícia Militar, o jovem provavelmente estava sentado em uma mureta que dividia a calçada entre duas casas quando foi morto. Acionada, a perícia da Polícia Civil disse que ele sofreu 12 perfurações, entre entrada e saída das balas: seis na cabeça, duas no peito, uma nas costas, duas no braço esquerdo e uma na mão direita.
Testemunhas disseram que os autores do crime chegaram ao local em uma caminhonete carregada com grades de bebida e que estes conversaram com a vítima antes de efetuar os disparos. Apesar de presenciarem a cena, os moradores de Movelar não souberam informar quem poderia ter atirado e tampouco a motivação.
Os vizinhos também contaram que o rapaz morou na região por um tempo e que atualmente vivia em outro local. Antes de se dirigir para a calçada onde foi alvejado, ele também teria deixado encostada uma bicicleta azul, no outro lado da rua.
Por fim, o corpo identificado como de Washington Pereira dos Santos foi encaminhado para a Bahia, local em que será sepultado. De acordo com nota da PC, nenhum suspeito foi detido até o momento e o caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.