De acordo com informações da Polícia Militar, havia uma aglomeração de pessoas no local, quando a viatura chegou. No entanto, ninguém soube informar a dinâmica do homicídio.
Um parente da vítima contou aos militares que, há poucos dias, Josivan havia se envolvido em uma briga. Na ocasião, ele teria sido ameaçado de morte por dois homens.
Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Homem é assassinado com oito tiros em Linhares