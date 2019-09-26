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Homicídio

Homem é assassinado com oito tiros em Linhares

Josivan Paixão dos Santos, de 38 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo na madrugada desta quinta-feira, no bairro Nova Esperança

Publicado em 

26 set 2019 às 08:29

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 08:29

16ª Delegacia Regional de Linhares Crédito: Loreta Fagionato
Um homem de 38 anos foi assassinado com oito tiros no bairro Nova Esperança, em Linhares, Região Norte do Estado, no início da madrugada desta quinta-feira (26). Josivan Paixão dos Santos foi alvejado por disparos de arma de fogo na Rua São Benedito.
De acordo com informações da Polícia Militar, havia uma aglomeração de pessoas no local, quando a viatura chegou. No entanto, ninguém soube informar a dinâmica do homicídio.
> Jovem é morto a tiros em residencial do Minha Casa Minha Vida
Um parente da vítima contou aos militares que, há poucos dias, Josivan havia se envolvido em uma briga. Na ocasião, ele teria sido ameaçado de morte por dois homens.
Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Em nota, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde vai passar por exames. O caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares.
Homem é assassinado com oito tiros em Linhares

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