Homem é assassinado a tiros em Cariacica

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros no Bairro Antônio Ferreira Borges, em, na tarde deste domingo (30). De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos atiraram contra a vítima e fugiram logo em seguida.

foi acionado e esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o, de Vitória.

Por meio de nota, ainformou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação dade Cariacica, e outras informações não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

"A Polícia conta com a colaboração da população. Qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", finalizou a nota.