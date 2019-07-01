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Violência

Homem é assassinado a tiros em Cariacica

De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos atiraram contra a vítima e fugiram logo em seguida

Publicado em 

30 jun 2019 às 21:51

Publicado em 30 de Junho de 2019 às 21:51

O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória. Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Um homem, que não teve a identidade revelada, foi morto a tiros no Bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica, na tarde deste domingo (30). De acordo com o boletim de ocorrência, dois indivíduos atiraram contra a vítima e fugiram logo em seguida.
O Samu foi acionado e esteve no local para prestar os primeiros socorros, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi levado para o Departamento Médico Legal (DML), de Vitória. 
> Idosa de 82 anos é agredida por bandidos dentro de casa em Cariacica
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O caso seguirá sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, e outras informações não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.
"A Polícia conta com a colaboração da população. Qualquer contribuição para identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível a pessoa anexar imagens e vídeos de ações criminosas. O sigilo e anonimato são garantidos", finalizou a nota. 
 

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