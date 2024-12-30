Homem é assassinado a tiros dentro de ferro-velho em Guarapari

Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro de um ferro-velho no bairro Village do Sol, Guarapari , na manhã desta segunda-feira (30). O crime aconteceu quando a vítima entrava no local com o proprietário. O dono do espaço contou à Polícia Militar que logo após abrirem o estabelecimento, disparos foram ouvidos. As balas e atingiram o indivíduo.

A corporação informou que o proprietário disse ter se abaixado para se proteger e por isso não viu a quantidade de suspeitos. “A perícia foi acionada. Durante a confecção da ocorrência, os militares receberam uma denúncia anônima indicando que um carro teria passado pelo local dos fatos e dois indivíduos teriam desembarcado e efetuado os disparos. Nenhum suspeito foi localizado”, afirmou a PM.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.