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Village do Sol

Homem é assassinado a tiros dentro de ferro-velho em Guarapari

Proprietário do local disse à Polícia Militar que estava junto da vítima, que eles abriram juntos o ferro-velho, na manhã desta segunda-feira (30)

Publicado em 30 de Dezembro de 2024 às 14:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 dez 2024 às 14:41
Um homem de 31 anos foi assassinado a tiros dentro de um ferro-velho no bairro Village do Sol, Guarapari, na manhã desta segunda-feira (30). O crime aconteceu quando a vítima entrava no local com o proprietário. O dono do espaço contou à Polícia Militar que logo após abrirem o estabelecimento, disparos foram ouvidos. As balas e atingiram o indivíduo.
A corporação informou que o proprietário disse ter se abaixado para se proteger e por isso não viu a quantidade de suspeitos. “A perícia foi acionada. Durante a confecção da ocorrência, os militares receberam uma denúncia anônima indicando que um carro teria passado pelo local dos fatos e dois indivíduos teriam desembarcado e efetuado os disparos. Nenhum suspeito foi localizado”, afirmou a PM.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia.
"Posteriormente, será liberado para os familiares. Informações podem ser compartilhadas de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181), que é uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", disse a PC.

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