Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Cariacica

Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde deste domingo (30). A vítima não foi identificada.

A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, militares constataram o corpo do homem dentro da residência. Segundo a corporação, testemunhas relataram aos policiais que a vítima foi surpreendida por cinco indivíduos, que efetuaram vários disparos. A corporação fez contato com a Polícia Civil para enviar uma equipe para recolher o corpo e investigar o crime.