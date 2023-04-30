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Crime

Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Cariacica

Homicídio ocorreu na tarde deste domingo (30), no bairro Nova Valverde; testemunhas contaram à PM que cinco indivíduos executaram a vítima com vários disparos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 abr 2023 às 18:21

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 18:21

Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde deste domingo (30). A vítima não foi identificada.
A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, militares constataram o corpo do homem dentro da residência.  Segundo a corporação, testemunhas relataram aos policiais que a vítima foi surpreendida por cinco indivíduos, que efetuaram vários disparos. A corporação fez contato com a Polícia Civil para enviar uma equipe para recolher o corpo e investigar o crime.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, no início da noite deste domingo, que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", informou, em nota.

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