Homem é assassinado a tiros dentro de casa em Cariacica

Um homem foi assassinado a tiros dentro de casa, no bairro Nova Valverde, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu na tarde deste domingo (30). A vítima não foi identificada.
A PM informou que foi acionada para atender a ocorrência. No local, militares constataram o corpo do homem dentro da residência. Segundo a corporação, testemunhas relataram aos policiais que a vítima foi surpreendida por cinco indivíduos, que efetuaram vários disparos. A corporação fez contato com a Polícia Civil para enviar uma equipe para recolher o corpo e investigar o crime.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, no início da noite deste domingo, que a ocorrência ainda estava em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). "O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos", informou, em nota.