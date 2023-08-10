Homem é assassinado a pauladas no meio da rua em Linhares

Um homem de 60 anos foi assassinado com pauladas na cabeça no meio da rua no bairro Nova Esperança, em Linhares , no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Militar, Gil Evangelista da Fonseca não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda não foram divulgadas informações sobre motivação e autoria do crime. O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, onde foi necropsiado para depois ser liberado aos familiares.

A Polícia Civil informou, em nota, que as investigações da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Linhares estão em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Caso está sendo investigado na Delegacia Regional de Linhares Crédito: Reprodução | TV Gazeta Norte

Manhã violenta

Ainda na manhã desta quinta-feira (10), duas pessoas, um adolescente de 17 anos e uma mulher, foram baleadas no residencial Jocafe, no bairro Santa Cruz, em Linhares.

Ao chegar no local, os policiais militares que atuaram na ocorrência se depararam com o adolescente escondido no interior de uma residência. Os agentes perceberam que ele estava baleado no joelho direito e na panturrilha esquerda.

Aos policiais, o adolescente relatou que sofreu uma tentativa de homicídio por dois suspeitos armados, enquanto andava pela Rua Antônio Soares.

Segundo a PM, os disparos também atingiram uma mulher que estava trabalhando como agente de endemias pela Prefeitura de Linhares. Ela foi atingida de raspão na cabeça, mas sem gravidade. As duas vítimas receberam atendimento médico no Hospital Rio Doce.