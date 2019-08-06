Crime em família

Homem é assassinado a facadas pelo cunhado em Jaguaré

Sebastião de Oliveira, de 52 anos, bebia em sua casa com o suspeito quando foi morto. Família impediu que o suspeito fugisse. Severino Francisco do Rosário foi preso em flagrante

Publicado em 06 de Agosto de 2019 às 13:45

O caso foi registrado na Delegacia de São Mateus Crédito: Reprodução
Um homem de 52 anos foi assassinado a facadas na noite desta segunda-feira (05), no bairro Seac, em Jaguaré, região Norte do Estado. O cunhado da vítima, Severino Francisco do Rosário, de 44 anos, foi preso acusado pelo crime.
Segundo a Polícia Militar, Sebastião de Oliveira passou a noite bebendo em sua casa com o suspeito. Por volta de 20 horas, um amigo foi até o local e bateu na porta, mas não foi atendido. Na segunda tentativa, o acusado abriu a porta, assustado. O homem viu a vítima ensanguentada, caída no chão. Neste momento, Severino teria dito: “Matei o Tião”.
O amigo tentou correr até a casa do suspeito, que fica na mesma rua, para encontrar a família de Sebastião. No entanto, foi impedido pelo acusado. Os dois entraram em luta corporal até que o homem conseguiu se desvencilhar e chegar na outra residência.
Ainda de acordo com a PM, a família segurou o acusado em casa até a chegada dos policiais. Severino foi conduzido para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde foi ouvido e acabou preso em flagrante por homicídio qualificado por motivo torpe, informou a Polícia Civil.
Depois, ele foi encaminhado para o presídio. Já o corpo de Sebastião foi levado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.
