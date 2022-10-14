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Violência

Homem é achado morto com marcas de facadas em Manguinhos, na Serra

Vítima apresentava ferimentos em várias partes,  como rosto, pescoço, abdômen, braços e costas. Segundo a PM, uma faca que pode ter sido usada no crime estava ao lado do corpo

Publicado em 14 de Outubro de 2022 às 12:20

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

14 out 2022 às 12:20
Um homem foi encontrado morto no bairro Manguinhos, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (14). De acordo com boeltim unificado da Polícia Militar, em várias partes do corpo da vítima havia marcas de facadas, como rosto, pescoço, abdômen, braços e costas.
Ainda conforme a ocorrência da PM, uma faca de tamanho médio – possivelmente usada para cometer o crime – foi encontrada ao lado do copo, com uma mochila preta e uma rede. O nome do homem não foi divulgado.
A Polícia Militar informou que até o final do atendimento à ocorrência, a corporação não localizou nenhum suspeito e não há informações sobre a motivação do crime. 
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.

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