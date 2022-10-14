Homem é achado morto com marcas de facadas em Manguinhos, na Serra

Um homem foi encontrado morto no bairro Manguinhos, na Serra, na madrugada desta sexta-feira (14). De acordo com boeltim unificado da Polícia Militar, em várias partes do corpo da vítima havia marcas de facadas, como rosto, pescoço, abdômen, braços e costas.
Ainda conforme a ocorrência da PM, uma faca de tamanho médio – possivelmente usada para cometer o crime – foi encontrada ao lado do copo, com uma mochila preta e uma rede. O nome do homem não foi divulgado.
A Polícia Militar informou que até o final do atendimento à ocorrência, a corporação não localizou nenhum suspeito e não há informações sobre a motivação do crime.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e liberado para os familiares.