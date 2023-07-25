Homem comete assassinato, confessa ao filho e acaba preso em Ibatiba

Um morador da localidade de Córrego Santa Maria, interior de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, matou um homem a machadadas na manhã de segunda-feira (24). O crime aconteceu dentro da casa do suspeito de 58 anos, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Militar. O autor confessou o assassinato ao filho dele, que acionou a PM.
Segundo relato do filho do suspeito à Polícia Militar, o pai dele havia chegado em casa durante a manhã dizendo que teria matado um homem e que o corpo estava na residência dele. Nesse momento ele foi até a casa do pai e encontrou a vítima deitada no sofá, aparentemente sem vida e com diversos ferimentos na cabeça. Após constatar o crime, o filho saiu do imóvel, fechando a residência, e chamou a polícia.
O morador da residência foi encontrado próximo ao local do crime, com as roupas suja de sangue, e foi detido. Aos militares, ele contou que a vítima chegou em sua casa, bebeu cachaça e foi dormir no sofá. Ele disse que, naquele momento, pegou o machado e matou o homem com diversos golpes pelo corpo.
Policiais Militares foram até a casa e encontraram a vítima sem vida. O machado utilizado no crime estava escondido atrás de uma porta, próximo ao corpo da vítima. A Polícia Civil foi acionada e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Ibatiba.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o homem conduzido à delegacia foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.