Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morte a machadadas

Homem comete assassinato, confessa ao filho e acaba preso em Ibatiba

Crime aconteceu na casa do suspeito de 58 anos, na manhã de segunda-feira (24); homem contou para polícia que vítima entrou em sua casa e bebeu sua cachaça

Publicado em 25 de Julho de 2023 às 10:42

Beatriz Caliman

Ibatiba
Delegacia Regional de Ibatiba Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Um morador da localidade de Córrego Santa Maria, interior de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo, matou um homem a machadadas na manhã de segunda-feira (24). O crime aconteceu dentro da casa do suspeito de 58 anos, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Militar. O autor confessou o assassinato ao filho dele, que acionou a PM.
Segundo relato do filho do suspeito à Polícia Militar, o pai dele havia chegado em casa durante a manhã dizendo que teria matado um homem e que o corpo estava na residência dele. Nesse momento ele foi até a casa do pai e encontrou a vítima deitada no sofá, aparentemente sem vida e com diversos ferimentos na cabeça. Após constatar o crime, o filho saiu do imóvel, fechando a residência, e chamou a polícia.
O morador da residência foi encontrado próximo ao local do crime, com as roupas suja de sangue, e foi detido. Aos militares, ele contou que a vítima chegou em sua casa, bebeu cachaça e foi dormir no sofá. Ele disse que, naquele momento, pegou o machado e matou o homem com diversos golpes pelo corpo.
Policiais Militares foram até a casa e encontraram a vítima sem vida. O machado utilizado no crime estava escondido atrás de uma porta, próximo ao corpo da vítima. A Polícia Civil foi acionada e o suspeito foi encaminhado para a Delegacia de Ibatiba.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse que o homem conduzido à delegacia foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados