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Crime

Homem com quatro mandados de prisão em aberto é detido em Rio Bananal

Gilmar Alves Pinto, de 37 anos, é acusado de ter cometido dois homicídios e dois roubos

Publicado em 

15 fev 2019 às 20:42

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 20:42

Giroflex, polícia, crime Crédito: Pixabay
Acusado de ter cometido dois homicídios e dois roubos, Gilmar Alves Pinto, de 37 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira (14) em Rio Bananal, no Norte do Estado. O acusado foi encontrado durante patrulhamento no bairro São Sebastião, após a Polícia Militar suspeitar das atitudes dele quando avistou a equipe na viatura.
De acordo com a PM, Gilmar teria desviado do destino, o que gerou a abordagem por partes dos policiais. Com ele nada foi encontrado, mas ao consultar o nome junto ao 12º Batalhão da Polícia Militar, o rádio operador informou que constavam quatro mandados de prisão em aberto contra o suspeito, todos registrados em Linhares.
Dois dos mandados se basearam no Artigo 157, e os outros dois no Artigo 121 do Código Penal. O primeiro em dezembro de 2003 por homicídio; o segundo e o terceiro foram abertos por roubo em maio de 2006 e julho de 2012; e em maio do ano retrasado foi confeccionado o último, também por homicídio.
A PM, então, levou o acusado para a Delegacia de Linhares. Em nota, a Polícia Civil afirmou que, de lá, Gilmar Alves Pinto foi encaminhado para a Penitenciária Regional de Linhares (PRL).
> Miss Espírito Santo é feita refém durante assalto na Praia da Costa

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