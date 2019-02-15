Homem com quatro mandados de prisão em aberto é detido em Rio Bananal

Acusado de ter cometido dois homicídios e dois roubos, Gilmar Alves Pinto, de 37 anos, foi detido na tarde desta quinta-feira (14) em, nodo Estado. O acusado foi encontrado durante patrulhamento no bairro São Sebastião, após asuspeitar das atitudes dele quando avistou a equipe na viatura.

De acordo com a PM, Gilmar teria desviado do destino, o que gerou a abordagem por partes dos policiais. Com ele nada foi encontrado, mas ao consultar o nome junto ao 12º Batalhão da Polícia Militar, o rádio operador informou que constavam quatroem aberto contra o suspeito, todos registrados em

Dois dos mandados se basearam no Artigo 157, e os outros dois no Artigo 121 do Código Penal. O primeiro em dezembro de 2003 por homicídio; o segundo e o terceiro foram abertos por roubo em maio de 2006 e julho de 2012; e em maio do ano retrasado foi confeccionado o último, também por homicídio.