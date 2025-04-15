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Em Marechal Floriano

Homem com longa ficha criminal e com tornozeleira é preso novamente no ES

Kaique Aleixo foi preso na manhã desta terça-feira (15) e acumula 15 furtos em residências e imóveis comerciais na cidade da região Serrana; mesmo monitorado eletronicamente, ele seguia praticando crimes
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

15 abr 2025 às 17:29

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 17:29

Suspeito de mais de 15 furtos é preso em Marechal Floriano
Nem mesmo a tornozeleira eletrônica impedia Kaique Aleixo Cruz de cometer furtos em Marechal Floriano Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Kaique Aleixo Cruz, de 30 anos, acusado de praticar mais de 15 furtos em residências e prédios públicos do município de Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, foi preso preventivamente nesta terça-feira (15). A prisão aconteceu após uma série de investigações que visaram conter os prejuízos e a insegurança causados por sucessivos crimes contra o patrimônio.
Com histórico de reincidência, o detido, acumulava um currículo extenso de furtos na região e já respondia a nove processos criminais. Mesmo monitorado por tornozeleira eletrônica, Kaique continuava invadindo imóveis. De acordo com investigações da Polícia Civil, ele chegou a furtar de duas a três residências em um único final de semana. Os crimes eram praticados para sustentar o vício em drogas.
Além da subtração de bens, os crimes causavam prejuízos materiais significativos às vítimas, com portas, janelas, grades e vidraças destruídas para permitir o acesso aos imóveis.
Após extensa investigação ao longo dos últimos meses, a Justiça decretou a prisão preventiva de Kaique. A ordem foi cumprida na manhã desta terça, e o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. A reportagem tenta localizar a defesa de Kaique Aleixo e o espaço segue aberto para esclarecimentos.
Homem com longa ficha criminal e com tornozeleira é preso novamente no ES

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