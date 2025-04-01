Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Polícia
  • Guardas usam "choque" para conter mulher que tentou esfaquear suspeito de furto na Serra
Ação de vingança

Guardas usam "choque" para conter mulher que tentou esfaquear suspeito de furto na Serra

Na manhã desta terça-feira (1°), um homem foi localizado com objetos subtraídos de uma casa; mulher foi até o local da abordagem, reconheceu o homem a quem havia acolhido em casa e desferiu golpes na direção dele
Bruno Nézio

Bruno Nézio

Publicado em 

01 abr 2025 às 19:46

Publicado em 01 de Abril de 2025 às 19:46

Mulher tenta esfaquear homem que roubou sua casa
Assim que se deparou com o suspeito na viatura, a mulher sacou uma pequena faca e tentou ferir o homem Crédito: Reprodução
Na manhã desta segunda-feira (1), um homem foi preso em flagrante por furto qualificado no bairro Manguinhos, na Serra. Após a abordagem policial, quando o criminoso já estava dentro do compartimento da viatura, a vítima do furto tentou atacá-lo com uma faca e precisou ser contida com o uso de um disparo taser (arma de choque).
O caso começou quando um motorista de ônibus alertou uma equipe policial sobre um indivíduo que caminhava em direção a Bicanga carregando uma televisão, um notebook e outros pertences. Seguindo a descrição repassada, os agentes localizaram o homem em um ponto de ônibus na divisa com Manguinhos. Ao ser abordado, ele afirmou que os objetos eram emprestados de um conhecido e que seguia para Nova Almeida.
Enquanto a abordagem ocorria, moradores informaram que uma mulher na mesma região estava denunciando o furto de bens. A vítima reconheceu os objetos por meio de fotos tiradas por um vizinho e, posteriormente, confirmou a propriedade dos itens em conversa com a equipe da Guarda.
Diante da confirmação do crime, o suspeito foi detido e colocado no compartimento de segurança da viatura. A equipe se dirigiu até a vítima para obter mais detalhes. No local, ela relatou que conhecia o suspeito e que havia o acolhido em casa para auxiliá-lo na recuperação da dependência química. No entanto, ele teria aproveitado um momento de descuido para furtar os pertences da mulher.
Guardas usam 'choque' para conter mulher que tentou esfaquear suspeito de furto na Serra

"Ataque de fúria"

Quando ela foi chamada para confirmar a identidade do suspeito, ela retirou uma pequena faca da bolsa e tentou atacá-lo. Os agentes interferiram rapidamente, mas ela se desvencilhou e fez uma nova tentativa. Para contê-la e evitar que o suspeito fosse ferido, um dos agentes utilizou uma arma de choque, fazendo com que ela soltasse a arma branca e caísse ao solo.
A equipe informou à mulher sobre a gravidade da ação dela e acionou a supervisão policial. Ela foi encaminhada para atendimento médico e, após ser liberada sem lesões, acabou conduzida à delegacia. O suspeito e os objetos furtados também foram levados para apresentação à autoridade policial.
Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 32 anos, foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra e foi autuado em flagrante por furto qualificado. Já a mulher, de 37 anos, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, resistência à ação policial e por exercício arbitrário das próprias razões. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
O caso segue sob investigação para serem tomadas as medidas cabíveis em relação ao furto e à tentativa de agressão. A Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal da Serra, foram demandadas para mais detalhes da ocorrência.

Veja Também

Ação da polícia em condomínio termina com troca de tiros e suspeito preso em Vila Velha

Kombi escolar pega fogo enquanto transportava crianças em Ibatiba

Macaco bugio quebra taças e garrafas em casa de moradora de Fundão

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

guarda municipal Serra Viatura Faca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados