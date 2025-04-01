Guardas usam 'choque' para conter mulher que tentou esfaquear suspeito de furto na Serra

Assim que se deparou com o suspeito na viatura, a mulher sacou uma pequena faca e tentou ferir o homem Crédito: Reprodução

Na manhã desta segunda-feira (1), um homem foi preso em flagrante por furto qualificado no bairro Manguinhos, na Serra . Após a abordagem policial, quando o criminoso já estava dentro do compartimento da viatura, a vítima do furto tentou atacá-lo com uma faca e precisou ser contida com o uso de um disparo taser (arma de choque).

O caso começou quando um motorista de ônibus alertou uma equipe policial sobre um indivíduo que caminhava em direção a Bicanga carregando uma televisão, um notebook e outros pertences. Seguindo a descrição repassada, os agentes localizaram o homem em um ponto de ônibus na divisa com Manguinhos. Ao ser abordado, ele afirmou que os objetos eram emprestados de um conhecido e que seguia para Nova Almeida.

Enquanto a abordagem ocorria, moradores informaram que uma mulher na mesma região estava denunciando o furto de bens. A vítima reconheceu os objetos por meio de fotos tiradas por um vizinho e, posteriormente, confirmou a propriedade dos itens em conversa com a equipe da Guarda.

Diante da confirmação do crime, o suspeito foi detido e colocado no compartimento de segurança da viatura. A equipe se dirigiu até a vítima para obter mais detalhes. No local, ela relatou que conhecia o suspeito e que havia o acolhido em casa para auxiliá-lo na recuperação da dependência química. No entanto, ele teria aproveitado um momento de descuido para furtar os pertences da mulher.

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"Ataque de fúria"

Quando ela foi chamada para confirmar a identidade do suspeito, ela retirou uma pequena faca da bolsa e tentou atacá-lo. Os agentes interferiram rapidamente, mas ela se desvencilhou e fez uma nova tentativa. Para contê-la e evitar que o suspeito fosse ferido, um dos agentes utilizou uma arma de choque, fazendo com que ela soltasse a arma branca e caísse ao solo.

A equipe informou à mulher sobre a gravidade da ação dela e acionou a supervisão policial. Ela foi encaminhada para atendimento médico e, após ser liberada sem lesões, acabou conduzida à delegacia. O suspeito e os objetos furtados também foram levados para apresentação à autoridade policial.

Em nota, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 32 anos, foi conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional da Serra e foi autuado em flagrante por furto qualificado. Já a mulher, de 37 anos, foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, resistência à ação policial e por exercício arbitrário das próprias razões. Ambos foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).