O local ficou destruído e o suspeito fugiu após o crime Crédito: Reprodução

Um homem colocou fogo na casa onde vivia com a mulher após uma discussão do casal, na tarde desta terça-feira (08), no bairro Novo Tempo, em Jaguaré , região Norte do Estado. O local ficou destruído e o suspeito fugiu após o crime.

Segundo a Polícia Militar, o acusado se desentendeu com a companheira. Durante a briga, quando a mulher pediu a separação, ele colocou fogo na casa e, em seguida, fugiu para uma mata. As chamas destruíram tudo o que tinha na residência. Apesar do susto, ninguém se feriu.

Your browser does not support the audio element. Homem coloca fogo na casa após discutir com a mulher em Jaguaré

Em um vídeo enviado por um morador (veja abaixo), ele narra que um casal de idosos que mora na casa foi tirado do local por policiais e depois foi socorrido por vizinhos. Uma mulher conversa com uma pessoa e conta que o suspeito jogou gasolina na casa e colocou fogo. De acordo com ela, o homem acabou se queimando com as chamas, mas fugiu mesmo assim.

Os militares realizaram buscas na região, mas não encontraram o acusado. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.