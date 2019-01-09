Um homem colocou fogo na casa onde vivia com a mulher após uma discussão do casal, na tarde desta terça-feira (08), no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, região Norte do Estado. O local ficou destruído e o suspeito fugiu após o crime.
Segundo a Polícia Militar, o acusado se desentendeu com a companheira. Durante a briga, quando a mulher pediu a separação, ele colocou fogo na casa e, em seguida, fugiu para uma mata. As chamas destruíram tudo o que tinha na residência. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Homem coloca fogo na casa após discutir com a mulher em Jaguaré
Em um vídeo enviado por um morador (veja abaixo), ele narra que um casal de idosos que mora na casa foi tirado do local por policiais e depois foi socorrido por vizinhos. Uma mulher conversa com uma pessoa e conta que o suspeito jogou gasolina na casa e colocou fogo. De acordo com ela, o homem acabou se queimando com as chamas, mas fugiu mesmo assim.
Os militares realizaram buscas na região, mas não encontraram o acusado. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.
“Outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos”, diz a nota da PC.