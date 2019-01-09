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Briga conjugal

Homem coloca fogo na casa após discutir com a mulher em Jaguaré

Crime aconteceu no bairro Novo Tempo, em Jaguaré. Residência ficou destruída. Suspeito fugiu e ainda não foi localizado

Publicado em 

09 jan 2019 às 13:37

Publicado em 09 de Janeiro de 2019 às 13:37

O local ficou destruído e o suspeito fugiu após o crime Crédito: Reprodução
Um homem colocou fogo na casa onde vivia com a mulher após uma discussão do casal, na tarde desta terça-feira (08), no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, região Norte do Estado. O local ficou destruído e o suspeito fugiu após o crime.
Segundo a Polícia Militar, o acusado se desentendeu com a companheira. Durante a briga, quando a mulher pediu a separação, ele colocou fogo na casa e, em seguida, fugiu para uma mata. As chamas destruíram tudo o que tinha na residência. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Homem coloca fogo na casa após discutir com a mulher em Jaguaré
> Homem agride e ameaça a própria mãe com faca em Jaguaré
Em um vídeo enviado por um morador (veja abaixo), ele narra que um casal de idosos que mora na casa foi tirado do local por policiais e depois foi socorrido por vizinhos. Uma mulher conversa com uma pessoa e conta que o suspeito jogou gasolina na casa e colocou fogo. De acordo com ela, o homem acabou se queimando com as chamas, mas fugiu mesmo assim.
Os militares realizaram buscas na região, mas não encontraram o acusado. A Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido até o momento. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Jaguaré.
> Homem com problemas mentais ateia fogo na própria casa no Norte do ES
“Outras informações só serão divulgadas após a conclusão do inquérito policial. Denúncias que auxiliem no trabalho da polícia e contribuam para a identificação de suspeitos podem ser feitas por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br. O sigilo e o anonimato são garantidos”, diz a nota da PC.

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