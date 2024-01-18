Homem ataca companheira com 10 tesouradas após discussão em Guarapari

Vítima levou pelo menos 10 golpes de tesoura e ficou ferida na testa, pescoço e barriga Crédito: Oliveira Alves

Um homem de 39 anos foi detido após agredir a companheira, uma mulher de 40 anos, com golpes de tesoura durante a madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Bela Vista, em Guarapari . A filha da vítima, de apenas 11 anos, viu tudo, saiu correndo e pediu ajuda a vizinhos.

Conforme apuração do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, tudo aconteceu por volta de 2h da madrugada. A menina de 11 anos contou que a mãe dela e o marido estavam bebendo na varanda quando a mulher pegou o celular para ligar para um dos filhos, mas o suspeito não gostou e quebrou o aparelho. Foi aí que a discussão começou e o homem atacou a companheira, com quem estava se relacionando há dois meses.

Foram pelo menos 10 golpes de tesoura. A filha, muito assustada, saiu correndo pela rua para pedir ajuda. Um sobrinho do suspeito, que mora perto, foi até a casa. "Antes de eu abrir o portão meu tio apareceu. A gente perguntou o que estava acontecendo, ele respondeu que tinha agredido a mulher dele, meu amigo rapidamente agrediu meu tio, meu tio tentou correr, foram atrás dele de moto. Ela estava muito ferida com sangramento na testa, no pescoço, e vários na barriga", revelou o rapaz, sem se identificar, em entrevista à TV Gazeta.

O homem foi segurado por vizinhos até a chegada da polícia. Aos agentes, ele deu outra versão. O suspeito declarou que a a vítima teria pedido para ele buscar drogas para os dois. Ele não teria gostado e a mulher tentou dar um golpe de tesoura no homem, que tomou o objeto dela atacou a mulher.