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Na Serra

Homem ameaça jogar filho de 2° andar por não aceitar fim de relação no ES

Ex-companheira foi agredida, mas conseguiu pegar o filho e levar para outro lugar; homem foi preso por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

10 abr 2024 às 13:06

Publicado em 10 de Abril de 2024 às 13:06

Uma jovem de 18 anos viveu momentos de terror na noite de terça-feira (9). O ex-companheiro dela, de 28 anos, ameaçou jogar o filho do casal, de apenas três anos, do segundo andar de um imóvel porque não aceitava o fim do relacionamento. O caso aconteceu em Nova Carapina I, na Serra
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que havia discutido com o ex e tentou ir embora para a casa da mãe, mas o homem disse que só aceitaria que ela saísse,  se deixasse o telefone dela com ele. A mulher não concordou e, então, o rapaz puxou o braço da vítima, ocasionando um arranhão no antebraço esquerdo. Em seguida, tentou enforcá-la, porém foi impedido pelo próprio pai, que é um pastor.
Posteriormente, o jovem de 18 anos pegou o filho e o colocou na sacada, no segundo andar, insinuando que jogaria a criança, caso a mulher fosse embora. Ela conseguiu pegar o menino para a casa da cunhada, que morava nas proximidades. Em seguida, foi novamente ameaçada de morte.
Quando os militares chegaram ao local, o homem estava na frente da residência, acompanhado do pai dele. Ele foi detido e encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. A mulher pediu medida protetiva.
"A Polícia Civil informou que a vítima foi direcionada ao espaço 'Salas Marias' e, posteriormente, prestou depoimento à autoridade policial. O suspeito foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada, ameaça e injúria, na forma da Lei Maria da Penha, e foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)".

Identificação

O nome e foto do preso não foram divulgados para preservar a identidade da mulher agredida e também do f, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

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