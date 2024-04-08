Homem agride ex com pedradas e acaba apanhando de vizinhos em Vitória

Jhon Frankilin da Silva Souza foi preso após agressões à ex-companheira Crédito: Fabrício Christ

Um homem de 29 anos foi preso após agredir com pedradas a ex-companheira, em Nova Palestina, Vitória , no início da tarde de domingo (7). Antes de ser detido, Jhon Frankilin da Silva Souza apanhou de moradores da região que se revoltaram com a agressão à mulher.

Conforme apuração da repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, a vítima se relacionou por cinco anos com Jhon, com quem teve dois filhos. Por volta do meio-dia, ele foi à casa da mulher buscar as crianças, quando a encontrou com o atual namorado. Ele não teria gostado e começou a agredir a ex-companheira com pedradas. O atual tentou defender a vítima e acabou sendo agredido também.

Moradores da região ouviram os gritos da mulher e, revoltados, passaram a bater no suspeito e o seguraram até a chegada da Polícia Militar. Por conta dos ferimentos, ela foi levada ao Pronto Atendimento de São Pedro e, em seguida, encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.

Já na delegacia, Jhon foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.