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Vítimas hospitalizadas

Homem agride esposa e filho bebê com cacos de vidros e é preso em Vitória

PM foi acionada pelo cunhado do suspeito, que informou a agressão sofrida pela irmã dele, de 30 anos, e pelo sobrinho de um ano, no bairro Santa Cecília, na noite de quinta (21)
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

22 set 2023 às 10:11

Publicado em 22 de Setembro de 2023 às 10:11

Um homem de 32 anos foi preso após agredir, usando cacos de vidro, a esposa dele, uma mulher de 30 anos, e o filho do casal, um bebê de um ano, na noite de quinta-feira (21), no bairro Santa Cecília, em Vitória. O nome do indivíduo não está sendo divulgado para não expor as vítimas da agressão, considerando o parentesco entre eles.
Homem agride esposa e filho bebê com cacos de vidros e é preso em Vitória
Homem agride esposa e filho bebê com cacos de vidros e é preso em Vitória Crédito: Acervo Pessoal
Consta em boletim de ocorrência da Polícia Militar que a corporação foi acionada pelo irmão da vítima, que informou que seu cunhado havia agredido a irmã e o sobrinho dele. Por conta dos ferimentos, a mulher foi socorrida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), onde permanece internada. A criança foi encaminhada ao Hospital Infantil de Vitória, mas já recebeu alta.
Em entrevista à reportagem da TV Gazeta, a advogada Tatiana Mascarenhas, que representa as vítimas, disse que a relação do casal não era saudável, com outros registros de violência. Ela contou que a mulher estaria arrumando a cozinha, quando o suspeito começou a brigar, quebrou um espelho e, com o vidro, passou a agredir a companheira.
"Ela correu para o quarto e ele continuou desferindo golpes e atingiu a criança. Graças a Deus, o bebê já teve alta, mas a mãe teve cortes profundos. A notícia do boletim médico é que nenhum órgão vital foi atingido", informou a advogada
Ainda conforme a advogada Tatiana Mascarenhas, o homem já foi preso por tráfico de drogas e se encontrava em regime semiaberto. 
"Tendo cometido esse crime, muito provavelmente vai ser revogada a concessão e ele deve ir para o regime fechado. A família disse que quer representar e me pediu para ajuizar as medidas protetivas de urgência "
Tatiana Mascarenhas - Advogada das vítimas
Homem agride esposa e filho bebê com cacos de vidros e é preso em Vitória
Homem agride esposa e filho bebê com cacos de vidros e é preso em Vitória Crédito: Acervo Pessoal

Preso em casa

Na residência do casal, os policiais encontraram marcas de sangue e móveis revirados e quebrados. O suspeito foi localizado em um quarto, deitado no chão, falando palavras desconexas e com cortes pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital Estadual de Atenção Clínica (HEAC), em Cariacica.
O homem foi encaminhado ao Plantão Especializado da Mulher (PEM), em Vitória, onde foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e dano ao patrimônio, ambos na forma da Lei Maria da Penha.
Segundo a Polícia Civil, após ser autuado, o homem de 32 anos foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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