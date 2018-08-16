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Guerra do tráfico

Guerra do tráfico: Morro do Alagoano terá base da PM, diz secretário

Promessa do secretário de Estado da Segurança Pública é de que a base já esteja em funcionamento a partir da próxima semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 ago 2018 às 18:26

Publicado em 16 de Agosto de 2018 às 18:26

Polícia Militar no Morro do Alagoano Crédito: Fernando Madeira
O secretário de Estado da Segurança Pública do Espírito Santo, coronel Nylton Rodrigues, anunciou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (16), que a Polícia Militar terá um ponto base no alto do Morro do Alagoano a partir de semana que vem. O secretário admitiu a guerra do tráfico e que criminosos do Bairro da Penha querem invadir o Alagoano.
"A Polícia Militar se faz presente. Vamos reforçar o policiamento aqui. A Polícia Civil está investigando a ação de traficantes aqui no morro, a PM vai se fazer presente também com a força tática e com a patrulha de morro do 1º Batalhão", garantiu.
O secretário disse que aproximadamente 80 militares vão se revezar em regime de escala para levar "a tranquilidade que a população merece" no Morro do Alagoano.
Nylton declarou que a intenção é de que a polícia esteja presente no bairro 24 horas por dia, de domingo a domingo.
"Vamos fazer as prisões que forem necessárias. Toda vez que acontecer disputa de território por conta do tráfico, vamos saturar, vamos permanecer e vamos prender. De madrugada também", garantiu.
O secretário ainda pediu que os moradores do bairro confiem na polícia e que utilizem o Dique-Denúncia, por meio do 181, para ajudar na prisão dos suspeitos pelo tráfico de drogas no Morro do Alagoano e no Bairro da Penha.
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