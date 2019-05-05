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Serra

Guarda Municipal apreende drogas durante abordagem a coletivos

Os dois suspeitos foram flagrados em ônibus diferentes na Serra

Publicado em 

04 mai 2019 às 21:05

Publicado em 04 de Maio de 2019 às 21:05

DIvulgação/ Sedes/PMS Crédito: DIvulgação/ Sedes/PMS
Dois indivíduos foram conduzidos para a 3ª Delegacia Regional da Serra.pela Guarda Civil Municipal na última sexta-feira (03), durante os trabalhos de abordagens tranquilizadoras em ônibus. Com os dois foram encontradas porções de maconha e cocaína.
Os dois suspeitos foram flagrados em ônibus diferentes, que foram parados pela Guarda Civil Municipal na avenida Norte-Sul, na altura do Parque da Cidade. Com um deles foram encontrados dez pinos de cocaína e 11 buchas de maconha. O outro estava com oito porções pequenas de maconha, um pino de cocaína e 300 reais em dinheiro.
Diante do flagrante, os dois suspeitos foram conduzidos para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

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