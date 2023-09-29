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Cerco policial

Grupo é detido em Cachoeiro com carro roubado em assalto no Sul do ES

Houve cerco policial e 4 suspeitos teriam atirado contra residências antes de serem detidos; dois foram presos e outros dois, menores, assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

29 set 2023 às 13:00

Publicado em 29 de Setembro de 2023 às 13:00

Servidoras de Cachoeiro são ameaçadas de morte e procuram a polícia
Suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Cottonbro / Pexels
Um carro roubado durante a manhã de quinta-feira (28) em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo, foi recuperado em Cachoeiro de Itapemirim durante a noite no mesmo dia. Segundo a Polícia Militar, houve um cerco policial, com apoio da Guarda Municipal, e quatro jovens que estavam no veículo foram detidos.
A PM informou que o Volkswagen T-Cross foi roubado em assalto a uma mulher quando ela estava saindo da garagem, por volta de 6h30. A vítima foi abordada por dois homens encapuzados e, além do veículo, a dupla levou documentos pessoais dela.
Já durante a noite, as câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim detectaram o carro circulando na cidade. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar passaram a monitorar o veículo.
Segundo a ocorrência, os quatro ocupantes do veículo teriam atirado contra pessoas que estavam na pracinha e nas casas do bairro Monte Belo. No local, a PM bloqueou uma via e os ocupantes se renderam.
No carro havia munição calibre 380 intacta, uma bucha de maconha e documentos da dona do carro. Os moradores do bairro Monte Belo não quiseram registrar os danos com medo de represálias. Segundo eles, o local vem sendo palco de conflitos armados pelo domínio do tráfico.
Sobre as detenções, a Polícia Civil disse que os quatro suspeitos, de 14, 16, 19 e 20 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O jovem, de 19 anos, foi autuado em flagrante por corrupção de menores e encaminhado ao sistema prisional. O rapaz, de 20 anos, foi autuado em flagrante por receptação e corrupção de menores, também sendo encaminhado ao sistema prisional.
O adolescente, de 14 anos, assinou um Boletim de Ocorrência Circunstanciado (Boc) por ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse de drogas para consumo próprio, e foi reintegrado à família, após o familiar assumir o compromisso de comparecer ao Ministério Público, quando solicitado. Já o adolescente, de 16 anos, foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não havia elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento.

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