Grupo é detido em Cachoeiro com carro roubado em assalto no Sul do ES

Suspeitos foram levados para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Cottonbro / Pexels

Um carro roubado durante a manhã de quinta-feira (28) em Rio Novo do Sul , no Sul do Espírito Santo, foi recuperado em Cachoeiro de Itapemirim durante a noite no mesmo dia. Segundo a Polícia Militar, houve um cerco policial, com apoio da Guarda Municipal, e quatro jovens que estavam no veículo foram detidos.

A PM informou que o Volkswagen T-Cross foi roubado em assalto a uma mulher quando ela estava saindo da garagem, por volta de 6h30. A vítima foi abordada por dois homens encapuzados e, além do veículo, a dupla levou documentos pessoais dela.

Já durante a noite, as câmeras de videomonitoramento da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim detectaram o carro circulando na cidade. A Guarda Civil Municipal e a Polícia Militar passaram a monitorar o veículo.

Segundo a ocorrência, os quatro ocupantes do veículo teriam atirado contra pessoas que estavam na pracinha e nas casas do bairro Monte Belo. No local, a PM bloqueou uma via e os ocupantes se renderam.

No carro havia munição calibre 380 intacta, uma bucha de maconha e documentos da dona do carro. Os moradores do bairro Monte Belo não quiseram registrar os danos com medo de represálias. Segundo eles, o local vem sendo palco de conflitos armados pelo domínio do tráfico.

Sobre as detenções, a Polícia Civil disse que os quatro suspeitos, de 14, 16, 19 e 20 anos, foram conduzidos à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. O jovem, de 19 anos, foi autuado em flagrante por corrupção de menores e encaminhado ao sistema prisional. O rapaz, de 20 anos, foi autuado em flagrante por receptação e corrupção de menores, também sendo encaminhado ao sistema prisional.