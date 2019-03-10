Grávida é baleada em orla da praia de Jacaraípe na Serra

Grávida é baleada em orla de Jacaraípe, na Serra Crédito: Thiago Carreiro

Uma professora que estava grávida de 8 meses deu à luz a uma menina após ser atingida por uma bala perdida na orla de Jacaraípe, na tarde do último sábado. Ela levou um tiro na barriga.

Segundo testemunhas, um homem armado invadiu um bar na avenida Nossa Senhora dos Navegantes, de frente para a praia, e rendeu uma atendente. No local havia ainda três clientes e a dona do estabelecimento.

“Ele chegou apontando a arma e tinha uma mochila nas costas. Ele entrou atrás do balcão e pegou as coisas. Pensei que ele fosse atirar dentro do bar”, conta uma atendente, de 53 anos, que estava atrás do balcão.

Após apanhar R$ 3 mil, o criminoso fugiu. Houve disparos no meio da rua, mas não se sabe exatamente em quais circunstâncias eles aconteceram e se houve revide. Um dos tiros atingiu a grávida quando ela comprava um picolé na areia.

“Eu fui para a cozinha preparar uma porção para um guarda-vidas. Foi quando a moça do balcão gritou que era tiro. Me joguei embaixo da mesa de sinuca pra me proteger. Ouvi uns quatro tiros e depois soube que a moça estava baleada na praia”, relata a proprietária do bar, de 56 anos.

Ela chegou a passar mal depois que foi à praia e viu que um dos disparos atingiu a professora de 31 anos. O disparo perfurou a barriga da mulher e saiu nas costas, chegando a perfurar o intestino e o útero. “Ela aparentava estar muito calma. Pedia socorro mas sempre tentando não entrar em desespero”, detalha a comerciante.

Socorro

A Polícia Militar foi acionada, assim como o Samu, e a grávida levada para o Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Foi realizada uma cesariana de urgência para retirar a bebê na noite de sábado. A menina prematura foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo Infantil (Utin) e segue sob observação.

A mãe também continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do hospital.O caso foi atendido pela equipe do Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP).

Os R$ 3 mil roubados pelo assaltante estavam escondidos dentro de uma Bíblia. O livro ficava atrás do balcão e o dinheiro estava no local pois seria usado hoje para pagar contas anuais e mensais. Segundo relato de testemunhas, o bandido teria entrado no local com uma arma em punho que só foi vista pela atendente.

“Estou com o comércio aberto aqui há 30 anos. Já abri à noite e nem assim nunca aconteceu nada parecido. Estou tomando remédios e passando mal por causa disso”, desabafa a dona do bar.



