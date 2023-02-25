Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capturado em 2min

Grávida é assaltada no Centro de Vitória e ladrão acaba preso

Vítima estava indo comprar roupinhas para o bebê quando foi surpreendida pelo suspeito, na manhã deste sábado (25)
Júlia Afonso

Publicado em 25 de Fevereiro de 2023 às 11:45

Aparelho celular foi recuperado por agentes da Guarda Municipal Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vitória
Uma mulher grávida de seis meses foi vítima de um assalto no Centro de Vitória, na manhã deste sábado (25), enquanto ia comprar o enxoval para o bebê. Cerca de dois minutos depois do crime, o suspeito foi capturado pela Guarda Municipal de Vitória e o celular da moça foi recuperado.
O caso aconteceu por volta das 7h, na Avenida República. Segundo a inspetora Fernanda Rodrigues, da Guarda Municipal, a mulher estava falando com o marido no celular quando o criminoso passou correndo e pegou o aparelho.
"Em patrulhamento pelo Centro de Vitória, nossa viatura foi abordada por munícipes dizendo teria ocorrido um roubo a uma senhora grávida. Ao chegar na Avenida República nós identificamos uma pessoa com as características descritas e a senhora que foi a vítima identificou o homem como possível autor do fato, além de reconhecer o celular que estava em posse dele", detalhou a inspetora.
Em conversa com os guardas, o homem chegou a pedir desculpas e disse que nunca tinha feito isso antes. "Ele inclusive nos mostrou uma passagem para Marechal Floriano, dizendo que estava indo embora para a cidade dele. Mas foi uma situação de flagrante", disse Fernanda.
O homem, de 31 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, "a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Centro de Vitória guarda municipal Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como guerra no Irã pode levar o mundo a uma nova corrida por armas nucleares
Imagem de destaque
Justiça decreta prisão preventiva de PM que matou mulheres em Cariacica
Imagem de destaque
Marcos Mion acompanha Festa da Penha em gravação no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados