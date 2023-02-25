Grávida é assaltada no Centro de Vitória e ladrão acaba preso

Uma mulher grávida de seis meses foi vítima de um assalto no Centro de Vitória, na manhã deste sábado (25), enquanto ia comprar o enxoval para o bebê. Cerca de dois minutos depois do crime, o suspeito foi capturado pela Guarda Municipal de Vitória e o celular da moça foi recuperado.
O caso aconteceu por volta das 7h, na Avenida República. Segundo a inspetora Fernanda Rodrigues, da Guarda Municipal, a mulher estava falando com o marido no celular quando o criminoso passou correndo e pegou o aparelho.
"Em patrulhamento pelo Centro de Vitória, nossa viatura foi abordada por munícipes dizendo teria ocorrido um roubo a uma senhora grávida. Ao chegar na Avenida República nós identificamos uma pessoa com as características descritas e a senhora que foi a vítima identificou o homem como possível autor do fato, além de reconhecer o celular que estava em posse dele", detalhou a inspetora.
Em conversa com os guardas, o homem chegou a pedir desculpas e disse que nunca tinha feito isso antes. "Ele inclusive nos mostrou uma passagem para Marechal Floriano, dizendo que estava indo embora para a cidade dele. Mas foi uma situação de flagrante", disse Fernanda.
O homem, de 31 anos, foi levado à Delegacia Regional de Vitória. De acordo com a Polícia Civil, "a ocorrência está em andamento no plantão vigente da Delegacia Regional de Vitória. Somente após a finalização das oitivas da ocorrência teremos informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista".