Grávida é agredida pelo ex com socos e pontapés na barriga no ES

A briga aconteceu na própria casa da vítima, localizada no bairro Santa Rita, por volta das 10h50. Os vizinhos conseguiram intervir no momento em que a faca já estava encostada no pescoço da mulher. Segundo informações da, o criminoso fugiu do local com a arma do crime.

Sentindo fortes dores na região abdominal, a vítima foi levada pelos policiais para o pronto-socorro da unidade do distrito de Braço do Rio. De lá, ela foi encaminhada com urgência para atendimento especializado no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, outra cidade do Norte do Estado. O estado de saúde dela e do bebê não foram informados.