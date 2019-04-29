Grávida é agredida pelo ex com socos e pontapés na barriga no ES

Vizinhos conseguiram evitar uma tragédia em Conceição da Barra, no Norte do Estado. Na manhã deste domingo (28), um homem de 20 anos desferiu socos e pontapés na barriga da ex-companheira de 26 anos, que está grávida. Além das agressões, ele também tentou matá-la com uma faca de cozinha.
A briga aconteceu na própria casa da vítima, localizada no bairro Santa Rita, por volta das 10h50. Os vizinhos conseguiram intervir no momento em que a faca já estava encostada no pescoço da mulher. Segundo informações da Polícia Militar, o criminoso fugiu do local com a arma do crime.
Sentindo fortes dores na região abdominal, a vítima foi levada pelos policiais para o pronto-socorro da unidade do distrito de Braço do Rio. De lá, ela foi encaminhada com urgência para atendimento especializado no Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, outra cidade do Norte do Estado. O estado de saúde dela e do bebê não foram informados.
Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o suspeito do crime não foi detido até o momento, e que o caso seguirá sob responsabilidade da Delegacia de Polícia de Conceição da Barra. Outras informações não foram passadas para evitar comprometer as investigações.
A PC também reforçou que quem tiver qualquer informação sobre o suspeito deve registrá-la pelo Disque-Denúncia (181) ou pelo site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Bem como lembrou que o sigilo e o anonimato são garantidos em ambos os meios