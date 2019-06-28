Gato que estava desaparecido é resgatado em fosso de prédio em Vitória

Um gato chamado Pipoca, que estava desaparecido há uma semana no bairro Jardim Camburi , em Vitória, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (27). O felino havia caído do telhado de um prédio de quatro andares, em um fosso de difícil acesso.

A localização do bichinho se deu por uma moradora que ouviu o miado, encontrando-o em local sem iluminação e pouco ventilado.

O resgate aconteceu com a atuação da equipe do Corpo de Bombeiros composta pelos militares Ten Penna Fort, 2º Sargento Geraldo, Cabo Louzada, Cabo Albani e Cabo Baiense. Os bombeiros precisaram abrir um buraco no banheiro de um dos apartamentos do condomínio para ter acesso ao animal.

Após cerca de uma hora e meia de trabalho, o Pipoca foi resgatado com sucesso. A protetora Marcia Guerra, que faz parte da diretoria da Soapes, levou o gato para uma clínica veterinária e ficará responsável por ele enquanto a CPI dos Maus-Tratos investiga se houve negligência do tutor.