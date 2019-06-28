Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Jardim Camburi

Gato que estava desaparecido é resgatado em fosso de prédio em Vitória

Gato de nome Pipoca estava desaparecido havia uma semana. Resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 21:32

Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

27 jun 2019 às 21:32
Um gato chamado Pipoca, que estava desaparecido há uma semana no bairro Jardim Camburi, em Vitória, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta quinta-feira (27). O felino havia caído do telhado de um prédio de quatro andares, em um fosso de difícil acesso.
> Homem é detido após agredir cachorro a pauladas na Serra
A localização do bichinho se deu por uma moradora que ouviu o miado, encontrando-o em local sem iluminação e pouco ventilado.
O resgate aconteceu com a atuação da equipe do Corpo de Bombeiros composta pelos militares Ten Penna Fort, 2º Sargento Geraldo, Cabo Louzada, Cabo Albani e Cabo Baiense. Os bombeiros precisaram abrir um buraco no banheiro de um dos apartamentos do condomínio para ter acesso ao animal.
Após cerca de uma hora e meia de trabalho, o Pipoca foi resgatado com sucesso. A protetora Marcia Guerra, que faz parte da diretoria da Soapes, levou o gato para uma clínica veterinária e ficará responsável por ele enquanto a CPI dos Maus-Tratos investiga se houve negligência do tutor.
> Idoso é detido acusado de fazer sexo com cães em Vila Velha
VÍDEO DO RESGATE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim Camburi Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O caso incomum da colombiana que ficou grávida de dois homens ao mesmo tempo
Aureny Simões, mulher que correu todas edições das Dez Milhas Garoto
Idosa participante de todas as edições da Dez Milhas Garoto se mostra animada com a prova de 2026
Imagem de destaque
Motociclista fica ferido após colidir com uma vaca em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados