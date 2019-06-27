Garoto de programa esfaqueia cliente que não quis pagar antecipado no ES

Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na própria casa, após se recusar a pagar antecipadamente um garoto de programa, na madrugada desta quinta-feira (27), em, nodo Estado. Insatisfeito diante da negativa, João Vitor Damas da Costa desferiu uma facada no ombro direito do cliente, que foi levado em estado grave a um hospital estadual.

De acordo com informações da, o crime teria acontecido por volta da 00h15, em. Com ajuda de testemunhas que informaram características físicas do agressor, os agentes realizaram uma patrulha na região e encontraram o garoto de programa dentro de um ônibus.

Depois de detido, ele próprio confessou o crime e explicou que o cliente havia marcado um programa no valor de R$ 200, mas que este teria se recusado a fazer o pagamento antecipado. Após ser levado à delegacia, João Vitor Damas da Costa foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.