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Norte do Estado

Garoto de programa esfaqueia cliente que não quis pagar antecipado no ES

Homem está em estado grave. Facada no ombro atingiu artéria

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 18:49

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

27 jun 2019 às 18:49
Centro de Detenção Provisória de São Mateus: monitoramento mais intenso desde ontem. Crédito: Defensoria Pública do ES
Um homem sofreu uma tentativa de homicídio na própria casa, após se recusar a pagar antecipadamente um garoto de programa, na madrugada desta quinta-feira (27), em São Mateus, no Norte do Estado. Insatisfeito diante da negativa, João Vitor Damas da Costa desferiu uma facada no ombro direito do cliente, que foi levado em estado grave a um hospital estadual.
De acordo com informações da Polícia Militar, o crime teria acontecido por volta da 00h15, em Guriri. Com ajuda de testemunhas que informaram características físicas do agressor, os agentes realizaram uma patrulha na região e encontraram o garoto de programa dentro de um ônibus.
Depois de detido, ele próprio confessou o crime e explicou que o cliente havia marcado um programa no valor de R$ 200, mas que este teria se recusado a fazer o pagamento antecipado. Após ser levado à delegacia, João Vitor Damas da Costa foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de São Mateus.
Já a vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao Hospital Roberto Arnizaut Silvares. De acordo com o registrado pela PM, o estado de saúde do homem era considerado grave, devido à facada no ombro ter atingido uma artéria. O Gazeta Online tentou contato com o hospital estadual, mas não foi atendido.

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