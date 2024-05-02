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Crimes em Vitória

Furtos em Jardim da Penha: PM prende suspeito e recupera duas bicicletas

Ação aconteceu na noite de quarta-feira (1°), após número de casos de furtos na região chamar a atenção

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 09:40

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 mai 2024 às 09:40
Duas bicicletas furtadas em Jardim da Penha foram recuperadas no último dia 1º
Duas bicicletas furtadas em Jardim da Penha foram recuperadas no último dia 1º Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Nesta semana, a reportagem de A Gazeta mostrou a onda de furtos no bairro Jardim da Penha, em VitóriaEm menos de 24 horas, câmeras de videomonitoramento flagraram suspeitos invadindo condomínios e levando pelo menos quatro bicicletas e uma televisão. Na noite de quarta-feira (1º), policiais militares conseguiram recuperar duas bicicletas na região e prender um suspeito, de 28 anos.
Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu após denúncias de moradores sobre os furtos. Com as imagens que mostravam os crimes em mãos, os agentes conseguiram localizar o suspeito empurrando duas bicicletas. Ele tentou fugir, mas foi detido.
Ainda segundo a corporação, o homem tinha diversas passagens criminais por furto. Os policiais o reconheceram como sendo o mesmo que aparecia nas filmagens cometendo o delito em dias anteriores. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Entenda o caso

Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que um condomínio de Jardim da Penha, em Vitória, foi invadido durante a noite da última terça-feira (30). Nas imagens dá para ver que um dos suspeitos força a porta e entra facilmente no local (confira acima). De acordo com moradores, eles levaram duas bicicletas (uma delas seria a recuperada na quarta-feira). 
O vídeo mostra o homem sem camisa passando na calçada. Ele para e começa e empurrar o portão, que abre em poucos segundos. Depois, a câmera da garagem mostra o suspeito indo até lá e pegando duas bicicletas.
O dono das bicicletas conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, na manhã de quarta-feira (1º). "Eu abri o portão e de longe já percebi que as duas bicicletas tinham sido furtadas. Muita indignação, muita raiva. No meu caso principalmente, porque uso a bicicleta para ir trabalhar. Isso já ocorreu em outros prédios mês passado, esse mês. E foi do lado da Polícia Militar, a 100 metros daqui fica uma viatura, é muita cara de pau do bandido", desabafou ele, que preferiu não se identificar.
A Polícia Militar informou que os agentes foram acionados após uma moradora ouvir o alarme do prédio e ver um suspeito saindo de lá de bicicleta. Uma equipe chegou a fazer buscas na região, mas ninguém foi localizado. A Guarda Municipal também disse que fez patrulhamento no local, mas nada foi constatado.
A ocorrência foi registrada na delegacia. De acordo com o boletim, os suspeitos eram dois: o sem blusa, que aparece no vídeo, e outro com camisa de time. 

Mais furtos

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, em menos de 24 horas houve outro furto na mesma rua, em outro condomínio, durante a madrugada. Os bandidos levaram duas bicicletas e uma televisão.
E esses não foram os únicos casos: de acordo com um representante do grupo "Vizinhos em Alerta", formado por moradores e comerciantes do bairro, só entre os dias 30 de abril e 1º de maio foram sete ocorrências em Jardim da Penha, entre roubos de bicicletas, celulares e arrombamentos.
"A gente pede reforço de um policiamento ainda maior no nosso bairro. A polícia está à disposição mas os números falam muito"
Peterson Pimentel - Representante do grupo "Vizinhos em Alerta"
Em nota, a Polícia Militar respondeu que "a área de Jardim da Penha, em Vitória, é atendida pelo 2º Pelotão da 12ª Companhia Independente, tendo como modalidades de policiamento o radiopatrulha, equipes em escala ISEO, além do DPM. Também são realizadas operações, blitze e abordagens a moradores em situação de rua todos os dias no bairro. Ainda, o Programa Patrulha da Comunidade atua em horários estratégicos como reforço na região. Ainda assim, a PM reforça que em casos de suspeita ou ocorrência de crime, uma viatura deve ser acionada pelo Ciodes (190)".

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