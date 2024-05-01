Vídeo mostra invasão e furto de bicicletas em condomínio de Jardim da Penha

(confira acima). De acordo com moradores, eles levaram duas bicicletas. Câmeras de videomonitoramento flagraram o momento em que um condomínio de Jardim da Penha , em Vitória , foi invadido durante a noite da última terça-feira (30). Nas imagens dá para ver que um dos suspeitos força a porta e entra facilmente no local. De acordo com moradores, eles levaram duas bicicletas.

O vídeo mostra o homem sem camisa passando na calçada. Ele para e começa e empurrar o portão, que abre em poucos segundos. Depois, a câmera da garagem mostra o suspeito indo até lá e pegando duas bicicletas.

O dono das bikes conversou com a repórter Daniela Carla, da TV Gazeta, nesta quarta-feira (1º). "Eu abri o portão e de longe já percebi que as duas bicicletas tinham sido furtadas. Muita indignação, muita raiva. No meu caso principalmente, porque uso a bicicleta para ir trabalhar. Isso já ocorreu em outros prédios mês passado, esse mês. E foi do lado da Polícia Militar, a 100 metros daqui fica uma viatura, é muita cara de pau do bandido", desabafou ele, que preferiu não se identificar.

Polícia Militar informou que os agentes foram acionados após uma moradora ouvir o alarme do prédio e ver um suspeito saindo de lá de bicicleta. Uma equipe chegou a fazer buscas na região, mas ninguém foi localizado. A Guarda Municipal também disse que fez patrulhamento no local, mas nada foi constatado.

A Gazeta pediu detalhes sobre o caso à A ocorrência foi registrada na delegacia. De acordo com o boletim, os suspeitos eram dois: o sem camisa, que aparece no vídeo, e outro com camisa de time. A reportagem depediu detalhes sobre o caso à Polícia Civil , mas a corporação respondeu que não poderia ajudar com informações por ser feriado.

Mais furtos

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, em menos de 24 horas houve outro furto na mesma rua, em outro condomínio, durante a madrugada. Os bandidos levaram duas bicicletas e uma televisão.

E esses não foram os únicos casos: de acordo com um representante do grupo "Vizinhos em Alerta", formado por moradores e comerciantes do bairro, só entre o dia 30 de abril e 1º de maio foram sete ocorrências em Jardim da Penha, entre roubos de bicicletas, celulares e arrombamentos.

"A gente pede reforço de um policiamento ainda maior no nosso bairro. A polícia está à disposição mas os números falam muito" Peterson Pimentel - Representante do grupo "Vizinhos em Alerta"