Funcionário de terceirizada é encontrado morto próximo ao Tancredão

Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25), perto do Tancredão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi deslocada até o local, após acionamento, e constatou o óbito da vítima.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e só conseguirá passar mais informações após a conclusão das diligências.
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp) lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família da vítima, "que atuava na empresa contratada para executar o serviço de manutenção e limpeza no Tancredão".