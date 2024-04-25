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Em Vitória

Funcionário de terceirizada é encontrado morto próximo ao Tancredão

Em nota, a Prefeitura de Vitória informou que a vítima trabalhava para uma empresa contratada para a manutenção e limpeza do Centro Esportivo Tancredo de Almeida Neves (Tancredão)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2024 às 17:40

Publicado em 25 de Abril de 2024 às 17:40

Um homem ainda sem identificação foi encontrado morto a tiros na tarde desta quinta-feira (25), perto do Tancredão, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi deslocada até o local, após acionamento, e constatou o óbito da vítima.
Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento no plantão atual do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP) e só conseguirá passar mais informações após a conclusão das diligências. 
A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semesp) lamentou o ocorrido e se solidarizou com a família da vítima, "que atuava na empresa contratada para executar o serviço de manutenção e limpeza no Tancredão".

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