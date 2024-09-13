Funcionário confessa ter furtado R$ 11 mil de empresa em Alegre

Delegacia de Alegre investiga o caso Crédito: Polícia Civil

Um homem, que não teve a identidade divulgada pela Polícia Civil, será indiciado por furto após confessar que furtou R$ 11 mil da empresa onde ele trabalhava em Alegre , na Região do Caparaó do Espírito Santo. Ele prestou depoimento na 6ª Delegacia Regional do município na última quarta-feira (11). O crime foi registrado no dia 4 de setembro.

O crime, contra uma empresa do setor do agronegócio, aconteceu no distrito de Rive. O veículo utilizado pelo suspeito foi identificado pelo Cerco Inteligente de Segurança Pública. A vítima contou à polícia que o funcionário entrou no pátio por volta das 00h45. Ele teria forçado a janela dos fundos e foi até ao escritório, onde furtou a quantia de R$ 11.580,00. O homem ainda cobriu uma das câmeras de segurança com uma sacola plástica, mas um dos equipamentos conseguiu registrar parcialmente a ação.

“Analisando as imagens do circuito interno de segurança, os policiais observaram um veículo que circulava de forma lenta e suspeita nas imediações do comércio. O veículo, um Fiat Uno de cor clara e com um dos faróis apagados, foi detectado posteriormente no sistema do Cerco Inteligente de Segurança Pública. A placa do carro estava registrada em nome de um homem, com venda comunicada a um segundo homem, identificado como funcionário do comércio desde julho de 2024”, disse o delegado Fabio Teixeira Machado, chefe da 6ª Delegacia Regional de Alegre.