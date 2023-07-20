Foragido pela morte da companheira em MG há 30 anos é preso no Sul do ES

Homem acusado de matar a companheira em Minas Gerais é preso em Cachoeiro Crédito: Polícia Civil

Um homem de 57 anos, foragido da Justiça por matar a própria companheira em 1993, na localidade de Vila Pai Joaquim, município de Francisco Badaró, em Minas Gerais , foi preso em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil , Noel Rodrigues Pereira estava morando no município capixaba desde 2003.

O mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com a Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip) da Secretaria da Justiça (Sejus). O homem foi localizado no bairro Nossa Senhora da Penha.

“A equipe da Subsecretaria de Inteligência Prisional da Sejus deu início aos levantamentos e solicitou apoio da nossa delegacia. Os investigadores da Denarc de Cachoeiro de Itapemirim passaram a realizar diligências e confirmaram o endereço do foragido, realizando a prisão dele”, informou o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos, delegado Felipe Vivas.