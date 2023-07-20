Foragido pela morte da companheira em MG há 30 anos é preso no Sul do ES

Um homem de 57 anos, foragido da Justiça por matar a própria companheira em 1993, na localidade de Vila Pai Joaquim, município de Francisco Badaró, em Minas Gerais, foi preso em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na última quarta-feira (19). Segundo a Polícia Civil, Noel Rodrigues Pereira estava morando no município capixaba desde 2003.
O mandado de prisão preventiva em aberto contra o acusado foi cumprido pela equipe da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Cachoeiro de Itapemirim, com a Subsecretaria de Inteligência Prisional (Subip) da Secretaria da Justiça (Sejus). O homem foi localizado no bairro Nossa Senhora da Penha.
“A equipe da Subsecretaria de Inteligência Prisional da Sejus deu início aos levantamentos e solicitou apoio da nossa delegacia. Os investigadores da Denarc de Cachoeiro de Itapemirim passaram a realizar diligências e confirmaram o endereço do foragido, realizando a prisão dele”, informou o titular da Delegacia Especializada de Narcóticos, delegado Felipe Vivas.
O detido não ofereceu resistência e foi encaminhado para o plantão da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Ele foi conduzido ao sistema prisional, onde permanece à disposição do Poder Judiciário, a quem compete decidir sobre possível transferência do detido para o Estado de Minas Gerais.