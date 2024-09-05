Fiscalização flagra 'gato' de energia em bar de Vila Velha

Furto de energia no bar em Vila Velha Crédito: Divulgação/EDP

Um bar localizado no bairro Santa Paula, em Vila Velha, foi flagrado furtando energia elétrica, o popular "gato". A fiscalização conjunta entre a EDP (responsável pelo fornecimento de energia) e a Polícia Civil aconteceu na noite da última terça-feira (3). O estabelecimento não teve o nome divulgado.

O crime foi confirmado após a inspeção do perito do Departamento de Engenharia Forense da Polícia Científica acompanhada pelo proprietário do bar. A irregularidade apontou que o estabelecimento contava com uma ligação direta de energia entre a rede da Distribuidora, que manipulava o medidor de energia e o faturamento do valor da energia.

A operação terminou com a condução do proprietário do bar para a Delegacia de Investigações Criminais (Deic), em Vitória. A equipe da EDP desfez a ligação irregular e deixou a energia do local desligada.

A EDP não divulgou o valor da multa. De acordo com a norma da Resolução Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o proprietário do bar deverá arcar com a cobrança de toda energia que foi furtada durante o período da irregularidade somada ao custo administrativo.

A Polícia Civil informa que o suspeito foi autuado em flagrante por furto e liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial.

O que é o crime

Popularmente conhecido como gato, o furto de energia é considerado crime e é previsto no Artigo 155 do Código Penal Brasileiro. Os prejuízos abrangem todos os usuários que é parcialmente repassado as perdas de energia elétrica. O furto de energia elétrica pode provocar sobrecarga na rede, danos nos equipamentos e até gerar falta de fornecimento em outras residências e ruas.