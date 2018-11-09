Filho some em condomínio da Serra e mãe pede ajuda para encontrá-lo

José Lucas da Silva Santos, 19 anos. Crédito: Arquivo Pessoal

Uma família despedaçada que tem um só objetivo: encontrar o comerciante José Lucas da Silva Santos, 19 anos. Há 50 dias, o rapaz saiu de dentro do apartamento onde morava com a esposa e a filhinha de 10 meses, no Condomínio Ourimar, na Serra, fechou a porta e não voltou mais. Desde então, a mãe dele e demais parentes procuram pelo jovem, que não sabem estar vivo ou morto. Até cães farejadores foram usados para tentar localizar Lucas, mas até o momento não há pistas de onde ele esteja.

“Ele foi tirado de dentro de casa, não está desaparecido. Desde então, é essa agonia sem saber onde está. Fazemos panfletagem pedindo por informações sobre ele. Recebemos ligações restritas falando ele está morto, enterrado, que levou um tiro nas costas ou até que o viram em Guarapari. Não consigo mais viver nessa angústia”, descreve a mãe de Lucas, a comerciante Elaine Rodrigues da Silva Santos, 36 anos.

Lucas, a esposa e a filhinha residiam no condomínio Ourimar havia apenas 20 dias. “Eu senti uma dor no coração quando ele decidiu que ia se mudar para lá. Mas eu não sabia o que era. Eu pressentia que algo aconteceria com ele”, contou a mãe.

O caso vem sendo tratado como crime contra a vida de Lucas. Porém, nenhum corpo foi encontrado apesar de inúmeras informações repassadas à polícia e à família sobre supostos paradeiros de onde estaria o rapaz. Por meio de nota, a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, e que realizou buscas com cães farejadores. Denúncias e informações podem ser repassadas para a polícia pelo telefone 181 ou pela página da DHPP Serra no facebook.

ENTREVISTA

Em uma voz baixa, entristecida e muitas vezes embargada pelo choro, a mãe conta o relato aflito de quem há 50 noites não dorme direito na busca constante pelo paradeiro do filho mais velho e também mais apegado.

Quem é o seu filho?

É um menino brincalhão, divertido e que faz amizade fácil. É meu amigo, parceiro do dia a dia. Eu o buscava todo dia no condomínio e o deixava, pois trabalhamos juntos no comércio. Sinto falta de fazer coisas simples juntos como tomar café da manhã, dividir um chocolate e trabalhar com ele.

Como Lucas sumiu?

Um amigo foi à porta do apartamento dele, no quarto andar, falou que tinha um rapaz querendo falar com ele no térreo. Meu filho estava com a esposa e a filha, respondeu que era tarde e que não iria descer. O amigo chamou novamente. Lucas então desceu.

Quando foi isso?

Foi no dia 19 de setembro, por volta das 21h30. Por volta das 22 horas, a esposa dele ligou pra mim, aos prantos, pedindo ajuda pois ele não tinha retornado. Ficamos circulando pelos bairros Feu Rosa e Vila Nova de Colares ao redor do condomínio até 3 horas. Por orientação de policiais, fomos para casa pois era uma área perigosa. Às 6 horas, voltamos para a rua para procurar. E desde então, não durmo mais direito, não como direito, vivo pela fé de que vou encontrar o meu filho.

Desde então, vocês procuram por ele....

Ele foi tirado de dentro de casa, não está desaparecido. Desde então, é essa agonia. Panfletagem, ligam restrito, anônimo, que está morto, enterrado, cada dia fala que levou um tiro nas costas. Dizem também que o viram em tal lugar. Vamos atrás de cada pista, cada informação que nos passam.

Como a senhora está vivendo esses dias?

Hoje, o coração de mãe está dilacerado. Só Deus sabe. Durmo chorando e acordo chorando. Fico de pé pois tenho mais três filhos e porque tenho fé que Lucas ainda está vivo. São 50 dias de luto e de dor.

E a esposa e a filha, como estão?

A primeira palavra que minha neta aprendeu foi “papai”. No primeiro dia foi muito difícil, mas agora ela passou a se apegar ao tio, meu filho mais novo, que é parecidíssimo com o Lucas. Talvez, na cabeça de criança dela esteja achando que é o pai. A esposa dele está comigo todos os dias, emagreceu, não come direito mais.

Quais suas expectativas?