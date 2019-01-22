Filho mata a mãe e atira contra o irmão em Linhares

Casa onde filho matou a mãe e atirou no irmão, no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Loreta Fagionato

Um desentendimento entre irmãos por causa de uma namorada provocou uma tragédia em uma família de Linhares , na região Norte do Estado. Um entregador de 31 anos matou a própria mãe com um tiro no peito e ainda atirou contra o irmão. O crime aconteceu no bairro Interlagos, por volta das 22h30.

O titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Linhares, delegado André Costa, contou que Warlei de Araújo Soares foi preso pela Polícia Militar uma hora após o crime e confessou o assassinato da mãe, Madalena de Araújo Soares, de 64 anos.

“Infelizmente, não nos surpreende a perversidade do ser humano. À noite, o indivíduo se desentendeu com a mãe por conta de um problema entre ele, o irmão e a namorada. A mãe tomou partido e o suspeito a matou. Ele também atirou diversas vezes contra o irmão, que conseguiu se desvencilhar”, explicou.

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Segundo André Costa, a desavença foi potencializada porque, no momento do crime, o acusado estava sob o efeito de drogas. Ainda de acordo com o delegado, Warlei já é investigado por outros delitos. “Esse indivíduo já foi ventilado em outros crimes de roubo na cidade. Durante o depoimento, ele não demonstrou arrependimento, se mostrou indiferente. Vale reforçar a relação direta e indireta do uso de drogas com crimes”, destacou o delegado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o socorro da vítima. No entanto, a morte da mulher foi confirmada no local do crime. Após a perícia, o corpo de Madalena foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.

FUGA E ATENDIMENTO MÉDICO

Warlei de Araújo Soares confessou ter matado a mãe e atirado contra o irmão em Linhares Crédito: Polícia Civil

De acordo com a Polícia Militar, Warlei pulou o muro de casa e fugiu de moto após matar a mãe e atirar contra o irmão. Cerca de uma hora depois, a PM recebeu um chamado de populares que diziam terem visto um homem em atitude suspeita abandonando uma moto em uma rua do bairro Shell.

Uma equipe foi ao local e confirmou que era o mesmo veículo usado pelo suspeito durante a fuga. Em seguida, um novo chamado afirmava que o acusado havia dado entrada no Hospital Geral de Linhares. A equipe de socorro da ambulância informou os militares que o homem foi encontrado caído no chão, se debatendo e completamente descontrolado.

Os policiais seguiram para o HGL. Depois de receber atendimento médico, Warlei foi detido e encaminhado à 16ª Delegacia Regional de Linhares. O delegado André Costa afirmou que o suspeito foi indiciado por tentativa de homicídio qualificado (contra o irmão) e homicídio qualificado (contra a mãe). “Durante o depoimento, o acusado não demonstrou arrependimento, se mostrou indiferente”, destacou o titular da DCCV.

Pela manhã, Warlei continuava na delegacia e depois será transferido para a penitenciária. Seu irmão também vai prestar depoimento à Polícia Civil.