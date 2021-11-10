Filho invade apartamento e agride mãe com vassouradas em Vila Velha

A agressão contra a idosa foi registrada no plantão da Delegacia da Mulher Crédito: Vitor Jubini

TV Gazeta, o homem invadiu o condomínio, no qual já estava proibido de entrar devido ao histórico de agressão anterior contra a idosa. Ele ainda é acusado por outros moradores de cometer furtos no local. Um filho de 32 anos agrediu a mãe, de 73 anos, com vassouradas no apartamento da idosa, localizado em um conjunto habitacional no bairro Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha . O caso de violência ocorreu na tarde desta terça (9) e foi registrado na Polícia Militar . De acordo com a reportagem da, o homem invadiu o condomínio, no qual já estava proibido de entrar devido ao histórico de agressão anterior contra a idosa. Ele ainda é acusado por outros moradores de cometer furtos no local.

No Departamento Médico Legal de Vitória, para onde foi levado após ser preso, o próprio agressor contou à reportagem da TV Gazeta que já esteve preso por assalto, e que usava uma tornozeleira eletrônica. Esta, por sua vez, já foi até retirada por ele em outra ocasião.

Por volta das 16h, o homem invadiu o condomínio, escalou até o segundo andar, onde fica o apartamento da mãe, quebrou e entrou pela janela e exigiu dinheiro dela. Na tentativa de obter os valores, ele pegou uma vassoura e golpeou a própria mãe idosa.

FERIMENTOS E AMEAÇA

No atendimento à ocorrência, policiais informaram que a mulher ficou muito ferida no rosto e apresentava sangramento. Antes de praticar a agressão, o homem esteve pela manhã no local e pediu R$ 50 à mãe. A idosa entregou o valor e o filho foi embora. À tarde ele voltou, e exigiu mais R$ 100. Com a negativa dela ao dizer que não tinha o dinheiro, o homem iniciou as agressões.

Não satisfeito, o agressor pegou uma faca e ameaçou matar a própria mãe. Para aterrorizá-la, ele desferiu facadas em um colchão da casa.

Moradores ligaram para a polícia, que chegou ao local e o prendeu. Mãe e filho foram levados inicialmente para um hospital da cidade - ele por ter se cortado ao quebrar o vidro da janela, e a mãe pelas vassouradas que sofreu. Na sequência, o caso foi registrado no plantão da Delegacia da Mulher.

Na manhã desta quarta-feira (10), a idosa já havia recebido alta e retornou para casa. Já o filho foi encaminhado para um presídio da Grande Vitória.