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Afogamento

Filho de pastor desaparece após entrar em maré em Cariacica

Um estudante de 16 anos desapareceu na tarde desta quinta-feira (07) após entrar na maré em Porto Novo, Cariacica, para nadar com amigos

Publicado em 08 de Março de 2019 às 01:52

Publicado em 

08 mar 2019 às 01:52
O filho de um pastor desapareceu na tarde desta quinta-feira (07) após entrar na maré em Porto Novo, Cariacica, para nadar com amigos Crédito: Divulgação
Filho de um pastor, o estudante Klerison de Oliveira, 16 anos, desapareceu na maré da região de Porto Novo, em Cariacica, na tarde desta quinta-feira (07). O adolescente saiu para nadar com três amigos na Ilha da Pólvora.
O pai dele, o pastor da Assembleia de Deus de Porto Novo, Adilson José de Oliveira, 44 anos, disse que o menino saiu de casa dizendo que ia organizar uma partida de futebol com os amigos. Por volta das 15h, foi informado que o filho poderia ter se afogado.
“Os amigos pegaram um barco a remo e foram para a Ilha da Pólvora. Quando chegaram lá, meu filho tirou o colete e disse que ia nadar. Daí ele mergulhou e não voltou mais. Ele sabia nadar. Talvez ele até tenha tirado o colete por excesso de confiança”, disse o pai.
Quando perceberam que o amigo tinha se afogado, os outros adolescentes voltaram ao bairro com o barco e acionaram o Corpo de Bombeiros. Os militares fizeram buscas, mas Klerison não foi localizado. Segundo o pastor, as buscas serão retomadas nesta sexta-feira (08).
“Os meninos estão em choque. Eles me entregaram o chinelo, a camisa e o celular do meu filho. Depois, quando tudo passar, vou conversar com eles para entender direito como isso aconteceu. A minha esposa está bastante abatida com tudo isso, mas nossos amigos estão com ela”, afirmou.
PASTOR PERDEU OUTRO FILHO
O pastor contou que há 17 anos, um filho dele, então com 4 anos, foi atropelado por uma bicicleta em frente à igreja. O menino foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Ele teve traumatismo craniano. Além do Klérison o pastor também é pai de um menino de 6 anos.
“Só Deus para dar força, mas não é fácil. Agora não adianta tapar o sol com a peneira, não tem como meu filho estar vivo e perdido, ele morreu afogado. Agora é confiar que os bombeiros voltem amanhã e achem o corpo do meu filho”, disse o pastor.

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